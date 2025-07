Les étoiles filantes sont de retour, voici les dates à ne pas manquer pour mieux les voir

Pour ne rien manquer des étoiles filantes de l'été, mettez toutes les chances de votre côté en cochant ces dates dans votre calendrier.

Chaque été, elles reviennent et nous émerveillent. C'est le plus beau spectacle céleste de l'année, et pas des moindres. Les étoiles filantes, ces essaims de poussières cosmiques pénétrant dans l'atmosphère terrestre à plus de 210 000 km/h et se transformant en une brillante traînée lumineuse lorsqu'ils se désintègrent, illuminent le ciel nocturne de l'hémisphère nord.

Jusqu'à 100 météores par heure pouvant être observées à l'œil nu, les Perséides, laissées par la comète 109P Swift Tuttle, sont au rendez-vous du 17 juillet au 24 août 2025, donnant lieu à un ballet céleste des plus merveilleux. Notez bien dans vos agendas les dates clés ci-dessous, qui correspondent à leur pic d'activité, dont l'observation sera néanmoins gênée par un événement céleste survenu trois jours plus tôt.

Le pic des Perséides est attendu du lundi 11 au mardi 12 août 2025, ce dernier jour étant celui où le nombre de météores sera le plus élevé, selon l'Organisation Internationale des Météores, à 15h15 (heure de Paris) très précisément. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la Lune, dont le disque sera illuminé à 90% (car elle aura été pleine trois jours plus tôt), gênera l'observation de ces traînées lumineuses.

Mais l'application d'astronomie Starwalk fournit une petite astuce pour contourner au mieux le problème : Essayez de bloquer la lumière lunaire en restant dans l'ombre d'un grand bâtiment, d'un arbre ou d'une montagne. Si possible, planifiez vos observations pour les heures précédant l'aube, lorsque le ciel peut être plus sombre. Autre solution pour les observer correctement : attendre quelques jours après le pic, lorsque la lumière lunaire sera moins intense.

Pour les voir, tournez-vous vers le nord-est et observez une large portion du ciel, tout autour de la constellation de Persée, en veillant bien à ce que cette dernière ne soit pas masquée par un toit de maison ou autre chose. Evidemment, il faudra se tenir à l'écart des lumières pour les observer. Même si les grandes villes ne sont pas les endroits les plus propices à leur observation, sachez toutefois que dans une cour d'immeuble vraiment noire à Paris, on peut voir pas mal de choses, même si le fond du ciel est mauvais, selon Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie (AFA), au Parisien.

Installez-vous confortablement sur une chaise, un fauteuil ou allongez-vous carrément sur un matelas (avec une petite laine), car oui, il faudra faire preuve de patience : une étoile filante ne s'observe pas dans le ciel en quelques minutes seulement ! Aidez-vous des applications SkyView ou Stellarium pour les repérer. Prêts à faire un vœu ?