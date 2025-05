"Pleine lune des fleurs" : pourquoi porte-t-elle ce nom et quelle est sa vraie couleur ?

Derrière le surnom, la pleine lune de mai dite "pleine lune des fleurs" cache une vraie particularité.

Les tribus amérindiennes ont toujours eu une relation très étroite avec la nature. C'est pourquoi elles ont pour habitude de nommer, depuis les temps anciens, les pleines lunes de chaque mois en fonction des changements de la faune, de la flore et des activités agricoles suivant le cycle des saisons. Ces surnoms ont été ensuite adoptés par les colons américains et rendus populaires dans L'Almanach des fermiers du Maine, qui prédisait les phénomènes météorologiques et astronomiques au début du 19e siècle.

Le mois de mai étant la période du printemps où de nombreuses fleurs éclosent, c'est donc tout naturellement que les tribus amérindiennes ont associé la pleine lune de ce mois-ci, qui tombera le 12 mai, à l'épanouissement floral. Appelée "Pleine lune des fleurs" par les tribus amérindiennes, la pleine lune de mai fait donc référence à la période de l'année où les fleurs sauvages sont en pleine floraison. Si ce surnom évoque plutôt l'abondance générale des fleurs sauvages qui tapissent les paysages d'Amérique du Nord au mois de mai, certaines tribus faisaient référence au phlox sauvage aux teintes roses, violettes ou blanches, en raison de leur beauté particulière.

On pourrait alors s'imaginer que la couleur de cette pleine lune des fleurs se pare d'une subtile teinte florale, rosée comme les fleurs printanières... Or il n'en est rien ! La pleine lune des fleurs n'a pas une couleur différente des autres pleines lunes, même s'il n'est pas exclu que l'atmosphère printanière joue des tours à nos yeux. En effet, avec un ciel plus clair et un air plus doux généralement au printemps, le contexte peut rendre l'observation de sa teinte blanche argentée tirant vers le jaune, plus poétique.

S'il arrive parfois que la pleine lune prenne une couleur plus orangée, tirant vers le rouge, il s'agit d'un phénomène qui peut se produire à toute saison, lorsque notre satellite est bas sur l'horizon, éclairé par la lumière du Soleil filtrée par une plus grande épaisseur d'atmosphère qui ne laisse passer que les teintes les plus chaudes.

Aujourd'hui, ces noms de pleines lunes d'origine amérindienne sont largement connus et utilisés, d'après la NASA. Il est bon de savoir que certains noms pouvaient toutefois varier légèrement d'une tribu à l'autre en fonction de l'environnement. Les fins connaisseurs savent bien que la pleine lune de mai est également appelée "Lune du maïs qui pousse" par certaines tribus améridiennes. Quoi qu'il en soit, ces noms évoquent toujours un lien profond entre l'humain et la nature.