Ce service de revente de billets SNCF permet d'économiser jusqu'à 50% sur le prix du train

C'est le bon plan de l'été : cette billetterie de la SNCF propose d'acheter des billets de train de seconde main à tout petit prix sur un large choix de destinations.

Alors que l'été bat son plein et que les places sont prises d'assaut et extrêmement coûteuses sur les trains qui acheminent les vacanciers vers leurs destinations de vacances, la SNCF vient à la rescousse des usagers en quête de billets de train moins chers via une plateforme de revente de billets en ligne qui fait peau neuve.

Jusqu'à présent et ce depuis 2022, la SNCF proposait ce service de troc de billets baptisé Ouigoswap, qui permettait aux usagers de Ouigo complets, en cas de désistement, de libérer leur place et de bénéficier d'un bon d'achat correspondant à 80% du prix du billet initial si un autre passager le rachetait.

Aujourd’hui, ce service est étendu à tous les OUIGO et chacun peut remettre son billet OUIGO en vente et récupérer 80 % de sa valeur (options incluses), à condition qu’il trouve preneur, explique SNCF Voyageurs dans un communiqué. Pour l’acheteur, c’est l’opportunité de voyager à tarif réduit, jusqu’à 50% de moins que le prix du jour selon les billets remis en vente disponibles.

C'est une bonne nouvelle car les Ouigo, ces TGV low-cost de la SNCF, desservent de nombreuses grandes villes en France et, plus récemment, en Espagne. Au total, ce sont 60 destinations à partir de 16 euros, avec un billet sur deux vendu à moins de 30 euros. Le seul trajet dont il n'est pas possible de bénéficier, dans ce service de troc, est la ligne OUIGO Train Classique Paris-Bruxelles.

Cette fois-ci, les usagers des trains Ouigo qui changent leur plan à la dernière minute n'auront plus aucune excuse pour perdre leur billet. Quant aux voyageurs malins en quête de bonnes affaires, ils devraient trouver plus facilement une place à prix mini, même sur des trains complets !

Comment procéder ? Rien de plus simple. L'usager qui ne peut plus voyager a jusqu'à une heure avant le départ de son train, complet ou non, pour remettre en vente son billet sur le site ou l'application OUIGO ou encore via son partenaire Kombo. Le voyageur qui souhaite récupérer un billet doit se rendre sur l'application OUIGOSWAP, consulter les billets disponibles à des tarifs réduits allant jusqu'à -50%, filtrer par destination et date, puis finaliser son achat. Le vendeur récupère 80 % du montant initial de son billet, options comprises, sous forme de bon d'achat valable un an.