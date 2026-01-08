Mondial du Tatouage 2026 : le programme de l'ultime édition à la Villette de Paris

Entre concours de légendes et concerts de métal, découvrez ce que vous prépare l'ultime rendez-vous du 10e art à La Grande Halle de la Villette de Paris.

Du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février 2026, le Mondial du Tatouage investira la Grande Halle de la Villette pour ce qui est annoncé comme son "ultime édition". Pendant 3 jours, plus de 550 artistes-tatoueurs venus du monde entier (de Tahiti à Los Angeles en passant par Tokyo ou Rio) vont se réunir à Paris dans cette convention emblématique. Du tatouage traditionnel japonais représenté par l'illustre famille Leu aux pièces réalistes en noir et gris de Kari Barba, tous les styles seront représentés par la crème de la crème des fines aiguilles.

Les fans seront ravis de se faire tatouer - avec ou sans rendez-vous - par leur artiste préféré pendant la convention, tandis que le grand public pourra admirer les tatoueurs à l'œuvre en direct et sur place. L'évènement sera rythmé par des remises de prix, une anthologie photo et des concerts d'exception en soirée avec Napalm Death, Ten56 et TSS.

Un jury de légendes pour des concours d'exception

L'excellence est le maître-mot de cette édition qui célèbre également les 50 ans des conventions de tatouage dans le monde. Le jury, composé de véritables "légendes vivantes", aura la lourde tâche de départager les candidats lors des 9 concours prévus tout au long du week-end. Parmi eux, on retrouve Mark Mahoney, pionnier du style single needle ayant tatoué Johnny Hallyday et Lana Del Rey, ainsi que Junko Shimada et Luke Atkinson, maîtres du style japonais. Une nouveauté marquante cette année : le "Prix du Public", où les visiteurs pourront voter en ligne pour leur œuvre favorite. Des dizaines de candidats tatoués défileront pour espérer gagner un des trophées sculptés par Tin-tin. Les concours s'achèveront sur leur point d'orgue le dimanche, avec les impressionnantes pièces intégrales du Best of Bodysuits et le très attendu Best of Show.

Tin-Tin, le créateur du Mondial, entouré du jury lors de la 8e édition en 2018 : Mark Mahonney, Kari Barba, Luke Atkinson, Filip Leu et Bill Salmon, qui nous a quittés le 27 octobre 2018. © SIPA (publiée le 07/01/2026)

Au-delà des aiguilles : des expos et du bon son metal

Comme chaque année, le Mondial 2026 propose une expérience totale. Côté culture, sept univers éclectiques seront exposés, incluant les peintures fantastiques d'Aimée Cornwell, les illustrations ésotériques de Jondix, les affiches de Cristopher Mendez, les portraits peints des légendes du tatouage par Max Ghostar, les photos d'anthologie au Mondial prises par Claude Bencimon et Zozios et les Ukiyo-e, une collection rare d'estampes japonaises de tatoués du XIXe siècle. Enfin, Le Tattoo Market est de retour avec ses stands variés de créateurs de mode, bijoux, artisanat, lifestyle etc.

La littérature n'est pas en reste avec les dédicaces d'Héloïse Guay de Bellissen à l'occasion de la sortie de son livre-performance Éloge du tatouage aux Éditions Rivages en janvier 2026, et de Mikael de Poissy pour son Histoire du tatouage en France de 1770 à 1960, paru à l'automne 2025 aux Éditions du Seuil.

En soirée, l'ambiance montera d'un cran avec une programmation très "metal" : les groupes français TSS (The Sunday Sadness) et Ten56 ouvriront le bal le vendredi, avant de laisser place le samedi au groupe culte de grindcore anglais Napalm Death pour leur tournée mondiale de sortie de leur dernier album.

Mondial du Tatouage 2026 : un adieu ou un nouveau départ ?

Si le Mondial reste la référence mythique depuis sa création en 1999, Tin-tin ne cache pas les difficultés actuelles. Face à un paysage saturé par d'innombrables conventions associatives et subventionnées, le Mondial, qui fonctionne sans aucune aide publique, doit faire face à des coûts de structure colossaux. L'affluence, qui avait atteint un record de 35 000 visiteurs en 2015, s'est stabilisée autour de 15 000 personnes l'an dernier. C'est ce constat d'une "fin d'époque" qui a mené à l'annonce de ce dernier voyage, pour partir en beauté avant que le public ne se disperse trop.

Plus qu'un événement, ce Mondial 2026 est le point d'orgue du combat mené par Tin-tin pour la reconnaissance du tatouage comme art majeur. Président du SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs), il a œuvré pendant 42 ans pour sortir cette pratique de la marginalité. De son passage au Musée du Quai Branly pour l'exposition "Tatoueurs, Tatoués" à ses collaborations avec les plus grandes stars mondiales, Tin-tin a transformé l'essai. Ce dernier Mondial est aussi l'occasion pour lui de mettre en lumière la nouvelle génération, à l'image de ses anciens apprentis dont il est particulièrement fier.

Si l'annonce de cette dernière édition sonne comme un adieu, Tin-tin laisse toutefois une porte entrouverte : "Si le public répond de nouveau présent, l'édition 2026 ne sera peut-être pas la dernière..." Que ce soit pour clore un chapitre légendaire ou pour insuffler un second souffle à l'événement, ce Mondial du Tatouage 2026 est plus que jamais le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du 10e Art.

Les infos pratiques du Mondial du Tatouage 2026