Eclipse lunaire : comment voir la Lune de sang ce mardi 3 mars et à quelle heure ?

Une éclipse lunaire totale va teinter la Lune de rouge ce mardi 3 mars. Un spectacle céleste malheureusement invisible depuis la France, mais accessible facilement via internet avec des retransmissions en vidéo et des images en direct.

Une éclipse lunaire a lieu ce mardi 3 mars et le ciel nous réserve un spectacle grandiose. Cette éclipse lunaire est dite "totale" et va transformer notre satellite naturel en une impressionnante sphère rouge, créant ce que les astronomes appellent poétiquement une "Lune de sang". Ce phénomène astronomique est le premier de cette ampleur depuis mai 2022. Rassurez-vous, cette coloration rouge spectaculaire n'a rien de surnaturel ! Elle résulte du même phénomène qui colore nos couchers de soleil. Lorsque la Terre s'intercale entre le Soleil et la Lune, son atmosphère filtre la lumière solaire et ne laisse passer que les rayons rouges qui viennent baigner notre satellite.

Comment observer l'éclipse lunaire et cette Lune de sang ce mardi 3 mars ?

Mauvaise nouvelle, les passionnés d'astronomie français comme les amateurs devront se contenter d'admirer ce ballet cosmique depuis leurs écrans, car les conditions d'observation depuis l'Hexagone s'annoncent particulièrement défavorables. Les mieux lotis seront les habitants de l'ouest de l'Amérique du Nord, du Pacifique, de l'Asie et de l'Australie qui profiteront pleinement du phénomène. Rendez-vous sur le web ! De nombreux sites internet spécialisés proposeront un suivi en direct avec des images diffusées partout dans le monde.

L'éclipse lunaire du 3 mars 2026 en direct : les vidéos pour voir la "Lune de sang"

Deux retransmissions majeures sont programmées. L'observatoire Griffith de Los Angeles diffusera l'événement sur YouTube dès le milieu de matinée. Vous pouvez retrouver leur vidéo en direct ci-dessous.

Le Virtual Telescope Project propose également une couverture en vidéo sur Youtube et promet des images de plusieurs endroits sur Terre, en se concentrant évidemment sur les régions du globe où l'éclipse sera la plus visible.

Ces retransmissions en ligne offriront des images haute définition avec commentaires d'experts en anglais. Pour les Français qui manqueront ce rendez-vous, la patience sera de mise : La prochaine véritable opportunité de voir la Lune virer au rouge en France ne surviendra qu'au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2028.