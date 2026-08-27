Éclipse lunaire du 28 août 2026 : à quelle heure et comment bien l'observer en France ?

Ne manquez pas l'éclipse lunaire de ce vendredi 28 août 2026 : découvrez les horaires exacts du pic, la visibilité en France et nos conseils d'observation.

C'est un événement astronomique à ne véritablement pas manquer en cette fin de l'été. Ce vendredi 28 août 2026, la Lune traversera l'ombre de la Terre lors d'une éclipse spectaculaire qui masquera jusqu'à 96,2 % de son disque. Que vous soyez passionné d'astronomie ou simple curieux, le ciel nocturne vous réservera un alignement céleste saisissant, visible à l'œil nu depuis de nombreuses régions de France.

Pour en profiter dans les meilleures conditions, l'anticipation est la clé. À quelle heure s'installer dehors ? Où se placer pour éviter les nuages et la pollution lumineuse ? Retrouvez tous les horaires clés, les conditions d'observation et nos astuces simples pour profiter du phénomène dans les meilleures conditions.

À quelle heure observer l'éclipse lunaire ce vendredi 28 août 2026 ?

Le timing est crucial pour ne pas rater le pic de l'éclipse. Le phénomène se déroulera en plusieurs phases progressives au cours de la nuit :

3h24 - début de l'éclipse pénombrale : la Lune commence à entrer dans la pénombre de la Terre. La baisse de luminosité reste très subtile à l'œil nu.

- début de l'éclipse pénombrale : la Lune commence à entrer dans la pénombre de la Terre. La baisse de luminosité reste très subtile à l'œil nu. 4h33 - début de l'éclipse partielle : l'ombre nette de la Terre commence à grignoter le disque lunaire. C'est le vrai début du spectacle visuel.

- début de l'éclipse partielle : l'ombre nette de la Terre commence à grignoter le disque lunaire. C'est le vrai début du spectacle visuel. 6h12 - maximum de l'éclipse : plus de 96 % de la surface de la Lune est plongée dans l'ombre terrestre, lui donnant une teinte cuivrée marquée.

- : plus de 96 % de la surface de la Lune est plongée dans l'ombre terrestre, lui donnant une teinte cuivrée marquée. Entre 6h45 et 7h25 - coucher de la Lune : la Lune se couche sous l'horizon ouest juste après le maximum (vers 7h03 à Marseille, 7h08 à Paris, 7h26 à Bordeaux). La fin théorique de l'éclipse (7h52) aura lieu sous l'horizon et ne sera pas visible depuis la métropole.

Où l'éclipse de Lune sera-t-elle visible en France ?

L'un des grands atouts de cette éclipse du 28 août 2026 réside dans sa zone de visibilité. L'ensemble du territoire métropolitain, ainsi qu'une grande partie de l'Europe, bénéficie d'une position favorable, à condition que le ciel reste dégagé.

Pour maximiser vos chances de bien voir le phénomène : Fuyez la pollution lumineuse : éloignez-vous des centres-villes et des éclairages publics directs. Enfin, trouvez un horizon dégagé orienté vers l'ouest - sud-ouest : installez-vous dans un endroit découvert (champ, colline, littoraux). Vérifiez la météo locale : un passage nuageux dense pourrait altérer la visibilité aux heures clés !

Contrairement aux éclipses solaires, l'éclipse lunaire présente zéro danger pour les yeux. Aucune protection spécifique n'est requise. L'œil nu est donc parfaitement suffisant pour admirer le changement de teinte et la baisse globale de luminosité.

Les jumelles (8x42 ou 10x50) sont idéales pour distinguer nettement la limite de l'ombre terrestre sur les cratères lunaires. Si vous souhaitez immortaliser l'éclipse en photo avec un smartphone, utilisez impérativement un trépied ou calez votre téléphone, désactivez le flash et réduisez manuellement l'exposition pour éviter un disque lunaire surimprimé et trop blanc.

Pourquoi la Lune prend-elle une couleur cuivrée ?

Durant une éclipse, la Terre s'interpose directement entre le Soleil et la Lune. Bien que la Lune se trouve dans l'ombre terrestre, elle ne disparaît pas complètement. L'atmosphère de la Terre agit comme une lentille : elle filtre la lumière solaire, dévie les rayons rouges vers l'intérieur de l'ombre et projette cette teinte orangée ou cuivrée sur la surface lunaire. C'est ce même phénomène physique, appelé diffusion de Rayleigh, qui donne leur couleur rouge aux couchants de soleil.

Quand aura lieu la prochaine éclipse lunaire ?

Si la météo gâche le spectacle ce 28 août 2026 ou si vous souhaitez déjà noter la prochaine date dans votre agenda, le calendrier astronomique prévoit d'autres alignements dans les mois à venir en France :