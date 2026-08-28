Éclipse lunaire du 28 août : les photos les plus spectaculaires de cette nuit

Découvrez les plus beaux clichés de l'éclipse lunaire réalisés par les photographes du monde entier cette nuit du 27 au 28 août 2026.

Cette nuit, le ciel a offert un spectacle fascinant lors d'une éclipse lunaire observée par des milliers de passionnés et de curieux en France. Au plus fort du phénomène ce matin à 6h12 sur la métropole, la Terre a recouvert jusqu'à 93 % du disque lunaire. Des premiers instants du phénomène jusqu'à son apogée, l’événement a donné lieu à des conditions d'observation exceptionnelles et des jeux de lumière mémorables.

Pour revivre ce moment rare, nous avons sélectionné les clichés les plus impressionnants captés à travers le monde. Tour d'horizon :

Éclipse lunaire : pourquoi la Lune avait-elle une couleur cuivrée ?

Durant une éclipse, la Terre s'interpose directement entre le Soleil et la Lune. Bien que la Lune se trouve dans l'ombre terrestre, elle ne disparaît pas complètement. L'atmosphère de la Terre agit comme une lentille : elle filtre la lumière solaire, dévie les rayons rouges vers l'intérieur de l'ombre et projette cette teinte orangée ou cuivrée sur la surface lunaire. C'est ce même phénomène physique, appelé diffusion de Rayleigh, qui donne leur couleur rouge aux couchants de soleil.

Quand aura lieu la prochaine éclipse lunaire ?

Après le spectacle du 28 août 2026, il va falloir armer un peu sa patience pour la prochaine éclipse lunaire facilement observable depuis la France métropolitaine :