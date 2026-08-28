Éclipse lunaire du 28 août : les plus belles photos

Découvrez les plus belles photos de l'éclipse de cette nuit. Retrouvez les clichés les plus spectaculaires capturés par les photographes du monde entier.

C'est l’événement astronomique de ce vendredi 28 août 2026 : jusqu'à l'aube, la Lune est éclipsé jusqu'à 93 % de l'ombre terrestre, arborant une teinte cuivrée impressionnante avant d'effleurer l'horizon ouest. Que vous soyez sur le pont en pleine nuit pour scruter le phénomène à l'œil nu ou que vous cherchiez à vérifier ce qui s'est passé dans le ciel au réveil, découvrez le timing des différentes phases de cette dernière éclipse de l'été.

Du pic d'obscurité aux conditions d'observation, voici l'essentiel à retenir sur cette "Lune rouge" exceptionnelle, des premières minutes d'immersion jusqu'aux lumières du petit matin.

À quelle heure observer l'éclipse lunaire ce vendredi 28 août 2026 ?

Le timing est crucial pour ne pas rater le pic de l'éclipse. Le phénomène se déroule en plusieurs phases progressives jusqu'au matin :

3h23 - début de l'éclipse pénombrale : la Lune commence à entrer dans la pénombre de la Terre. La baisse de luminosité reste très subtile à l'œil nu.

- début de l'éclipse pénombrale : la Lune commence à entrer dans la pénombre de la Terre. La baisse de luminosité reste très subtile à l'œil nu. 4h33 - début de l'éclipse partielle : l'ombre nette de la Terre commence à grignoter le disque lunaire. C'est le vrai début du spectacle visuel.

- début de l'éclipse partielle : l'ombre nette de la Terre commence à grignoter le disque lunaire. C'est le vrai début du spectacle visuel. 6h12 - maximum de l'éclipse : plus de 93 % de la surface de la Lune est plongée dans l'ombre terrestre, lui donnant une teinte cuivrée marquée.

- : plus de 93 % de la surface de la Lune est plongée dans l'ombre terrestre, lui donnant une teinte cuivrée marquée. Entre 6h45 et 7h25 - coucher de la Lune : la Lune se couche sous l'horizon ouest juste après le maximum (vers 7h03 à Marseille, 7h08 à Paris, 7h26 à Bordeaux). La fin théorique de l'éclipse (7h52) aura lieu sous l'horizon et ne sera pas visible depuis la métropole.

Où l'éclipse de Lune sera-t-elle visible en France ?

Si le phénomène concerne l'ensemble du territoire français au lever du jour, les conditions météo s'annoncent très contrastées selon votre région : le Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine, côte atlantique) est la zone la mieux lotie avec un ciel suffisamment dégagé pour observer l'éclipse. Des conditions moyennes seront en revanche observées en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, dans le Centre et en Corse où les observateurs devront composer avec des voiles nuageux, mais conserveront des chances d'apercevoir la Lune rouge entre deux éclaircies.

Mauvaise nouvelle pour le quart Est et le Sud-Est (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) où les plus motivés feront face à une couverture nuageuse dense qui risque de gâcher le spectacle.

Pour maximiser vos chances d'observation, il est impératif de fuir la pollution lumineuse en s'éloignant des cœurs de ville et des éclairages publics. Installez-vous sur un point haut (colline, champ, littoral) à l'horizon ouest / sud-ouest dégagé, car la Lune sera très basse sur l'horizon au moment du pic de 6h12. Surveillez le ciel en direct : une trouée éclair dans la couche nuageuse peut suffire à saisir le maximum de l'éclipse.

Contrairement aux éclipses solaires, l'éclipse lunaire présente zéro danger pour les yeux. Aucune protection spécifique n'est requise. L'œil nu est donc parfaitement suffisant pour admirer le changement de teinte et la baisse globale de luminosité.

Les jumelles (8x42 ou 10x50) sont idéales pour distinguer nettement la limite de l'ombre terrestre sur les cratères lunaires. Si vous souhaitez immortaliser l'éclipse en photo avec un smartphone, utilisez impérativement un trépied ou calez votre téléphone, désactivez le flash et réduisez manuellement l'exposition pour éviter un disque lunaire surimprimé et trop blanc.

Pourquoi la Lune prend-elle une couleur cuivrée ?

Durant une éclipse, la Terre s'interpose directement entre le Soleil et la Lune. Bien que la Lune se trouve dans l'ombre terrestre, elle ne disparaît pas complètement. L'atmosphère de la Terre agit comme une lentille : elle filtre la lumière solaire, dévie les rayons rouges vers l'intérieur de l'ombre et projette cette teinte orangée ou cuivrée sur la surface lunaire. C'est ce même phénomène physique, appelé diffusion de Rayleigh, qui donne leur couleur rouge aux couchants de soleil.

Quand aura lieu la prochaine éclipse lunaire ?

Si la météo gâche le spectacle ce 28 août 2026 ou si vous souhaitez déjà noter la prochaine date dans votre agenda, le calendrier astronomique prévoit d'autres alignements dans les mois à venir en France :