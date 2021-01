"Stations de ski : pas de réouverture le 1er février 2021, les vacances compromises"

STATION DE SKI - Le gouvernement maintient la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski en février 2021 en raison de la situation sanitaire préoccupante de la Covid-19. Mais les stations de ski françaises restent ouvertes, et des activités de plein air sont autorisées.

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 19h49] Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a confirmé ce mercredi 20 janvier, au cours d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une visioconférence avec les acteurs de la montagne, le maintien de la fermeture des remontées mécaniques des stations de ski, sans donner de date de réouverture. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles ne rouvriront pas le 1er février et le secteur s'oriente vers "une saison blanche", selon ses propos lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une visioconférence avec les acteurs de la montagne.

Quid des vacances de février ? "La perspective d'une réouverture à la mi ou à la fin février me paraît hautement improbable", a ajouté le secrétaire d'État au tourisme. Si l'exécutif a renoncé à ouvrir les remontées mécaniques dans les stations de ski au mois de Février, rendant impossible la principale activité de ses vacanciers, à savoir le ski alpin, d'autres activités sont toutefois toujours praticables, comme le ski de randonnée, le ski de fond, les raquettes ou la luge, et certains commerces demeurent ouverts.

Le Premier ministre Jean Castex l'avait expliqué en conférence de presse à la fin du mois de novembre : "Bien entendu, il sera loisible à chacun (...) de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces - hors bars et restaurants - qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public". On vous détaille ci-dessous ce qui est ouvert ou fermé dans les stations de ski françaises, et les activités de plein air qui y sont proposées.

Compte-tenu de la situation sanitaire, les stations de ski de France ne peuvent assurer qu'un service "minimum" jusqu'à nouvel ordre, avec les commerces qui peuvent rester ouverts comme les épiceries, les magasins de souvenirs et de sports, les pharmacies et les centres médicaux, mais les remontées mécaniques, les bars, les restaurants, les clubs et les villages de vacances qui restent fermés. De nombreux établissements de restauration proposent la vente à emporter.

Si vous vous rendez dans une station de ski française, vous pouvez y pratiquer la luge, le traîneau à chiens, le ski nordique, le ski de fond et le ski de randonnée, mais pas le ski alpin. Pour les jeunes enfants, bien évidemment, les jardins de neiges sont accessibles. Rien n'est perdu, donc, pour les professionnels de la montagne. "Les professionnels anticipent une fréquentation des stations de l'ordre de 30%, indépendamment des remontées mécaniques", avait commenté le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Découvrez ci-dessous notre sélection des stations de ski françaises qui proposent des myriades d'activités en dehors du ski alpin :

Pas de réouverture au mois de février compte tenu de la situation sanitaire préoccupante... Mercredi 20 janvier 2021, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a tenu une conférence de presse pour annoncer officiellement que l'exécutif renonçait à ouvrir les remontées mécaniques dans les stations de ski au mois de février. "Les mesures de freinage qui ont été prises depuis plusieurs semaines doivent être maintenues. Dans ces conditions, j'ai annoncé aux acteurs de la montagne qu'il n'y aura pas de réouverture des remontées mécaniques au 1er février." Bien entendu, "l'Etat continuera d'accompagner les opérateurs de la montagne", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex à l'issue d'une précédente conférence de presse.

En Espagne, les stations de ski ont rouvert leurs remontées mécaniques mais les contrôles à la frontière sont renforcés. Les skieurs français sont acceptés à condition de se soumettre à un test PCR et à une période d'isolement de 7 jours en cas de résultat positif. En Andorre en revanche, les pistes des stations de ski ne sont accessibles qu'aux résidents de la principauté. L'Italie a de son côté repoussé l'ouverture de ses remontées mécaniques au 18 janvier...

Les 350 stations de ski de France représentent 10 milliards d'euros de retombées économiques et 120 000 emplois saisonniers. Ces derniers ne pouvaient jusqu'à présent bénéficier du chômage partiel, tout comme les moniteurs de ski ou les petits commerces des stations de ski qui ont le statut de travailleurs indépendants. Afin d'indemniser les pertes de recettes occasionnées, la ministre du Travail Elisabeth Borne avait annoncé que le dispositif d'activité partielle allait être étendu aux entreprises du secteur des sports d'hiver "afin de permettre sans tarder aux professionnels du secteur de sécuriser les embauches de saisonniers" et ce "jusqu'à la reprise d'activité dans les stations".

Le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait quant à lui annoncé "un nouveau dispositif ad hoc pour indemniser les sociétés de remontées mécaniques, publiques et privées", ainsi que les commerces des stations, domaines et vallées skiables.