1er mai : mais d'où vient la tradition d'offrir du muguet et qu'est ce que ça signifie ?

Le 1er mai n'est pas seulement la fête du Travail : c'est aussi le jour où l'on s'offre du muguet. Mais d'où vient cette tradition ?

Le 1er mai arrive et avec lui revient un rituel bien français. Si ce jour est associé à la fête du Travail, il l'est aussi évidemment à une petite plante et à ses fleurs en clochettes blanches : le muguet. On en trouve chez tous les fleuristes mais aussi dans les rues chez des vendeurs d'un jour, on en offre à sa famille, ses amis ou ses voisins.

L'objectif symbolique ? Porter chance bien sûr, tout en faisant plaisir à un proche. Certains assurent même que pour avoir de la chance, il faut offrir trois brins avec treize clochettes si possible ! Oui, c'est précis... Mais d'où vient cette coutume qui traverse les siècles ?

Cette plante fascine en fait depuis l'Antiquité. Les Romains célébraient déjà sa floraison, marquant l'arrivée des beaux jours. Selon la mythologie grecque, Apollon l'aurait fait naître pour offrir à ses neuf nymphes un tapis doux et parfumé. Les Celtes considéraient aussi le muguet comme un symbole porte-bonheur du début de l'été. Au Moyen Âge, la petite fleur blanche représentait la pureté et on pensait qu'elle protégeait du mal.

La tradition française telle que nous la connaissons remonte à la Renaissance. En 1560, Louis de Girard offre un brin de muguet au roi Charles IX en guise de porte-bonheur. Touché par le geste, le monarque décide d'en faire une tradition et d'en offrir chaque année aux dames de la cour. Cette coutume royale se répand progressivement dans toute la société. Pendant la Révolution, le muguet avait même été rattaché au calendrier républicain pour devenir la fleur associée au 7 floréal (26 avril), rebaptisé "jour du muguet".

Au début du XXe siècle, les couturiers parisiens offraient des brins de muguet à leurs clientes le 1er mai. Mais le lien définitif entre le muguet et la fête du Travail ne s'établit qu'en 1941. Avant cette date, les manifestants ouvriers arboraient l'églantine rouge, symbole du sang versé le 1er mai 1891 à Fourmies (Nord).

Sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain remplace l'églantine rouge par le muguet, estimant que l'églantine était trop marquée politiquement à gauche. Il institue le 1er mai comme "fête du Travail et de la concorde sociale", jour qui devient alors férié, chômé et payé. La tradition perdure à la Libération et le muguet reste le symbole incontournable du 1er mai en France.