"Guide Michelin 2026 : la liste des 62 nouveaux restaurants étoilés à travers la France"

L'édition 2026 du Guide Michelin France a couronné un nouveau restaurant 3 étoiles, 7 nouveaux restaurants 2 étoiles et 54 tables se voient décerner un premier macaron. Découvrez-les par ville, département et région.

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2026 ce lundi 16 mars depuis le Grimaldi Forum de Monaco. Gwendal Poullennec, directeur du célèbre guide rouge, a annoncé l'entrée de 62 nouvelles tables étoilées, portant le total à 668 établissements distingués en France.

Le grand gagnant de ce millésime est le chef Michaël Arnoult : son restaurant Les Morainières décroche la consécration suprême avec une troisième étoile et il est le seul cette année. Le bilan 2026 affiche également 7 nouveaux établissements 2 étoiles et 54 premières tables couronnées d'un premier macaron. Retrouvez la liste complète ci-dessous, région par région, département par département :

Perché sur les hauteurs de Jongieux en Savoie, le restaurant Les Morainières de Michaël Arnoult, à Jongieux (73), au cœur des vignobles savoyards entre Chambéry et Aix-les-Bains, entre aujourd'hui dans l'histoire très fermée de la haute gastronomie mondiale. Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage".

Désormais membre du cercle très fermé des chefs triplement étoilés, Michaël Arnoult incarne une gastronomie de l'émotion. Il a été formé à Megève, aux côtés d'Emmanuel Renaut (Flocons de Sel). Sous l'influence du chef triplement étoilé haut-savoyard, il a trouvé sa propre identité : une cuisine d'auteur qui puise sa force dans les racines du terroir alpin. Se définissant avant tout comme un artisan du goût, il sublime chaque produit avec une sensibilité rare et un respect profond pour la nature qui l'entoure. A la tête de son établissement Les Morainières, il forme avec son épouse Ingrid un duo complice depuis une vingtaine d'années.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Découvrez les 7 nouveaux restaurants couronnés de 2 étoiles en 2026 :

Hakuba (Paris 1er) d'Arnaud Donckele, Takuya Watanabe et le chef pâtissier Maxime Frédéric

Alliance (Paris 5e) de Toshitaka Omiya

Virtus (Paris 12e) du couple Camile Gouyer et Frédéric Lorimier

Le Corot (Ville d'Avray, 92) de Rémi Chambard

Arbane (Reims, 51) de Philippe Mille

Bulle d'Osier (Langres, 52) de Valentin Loison

Restaurant Frédéric Doucet de Frédéric Doucet (Charolles, 71)

54 nouveaux établissements font leur entrée dans le cercle très fermé des étoilés Michelin en 2026. Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". La liste des nouveaux étoilés est annoncée ci-dessous, par régions :

En Île-de-France et dans les Hauts-de-France, 14 nouvelles étoiles ont été couronnées :

Jin de Satoshi Kobatashi & Akifumi Hara (Paris 1er, 75)

Maison Ruggieri Palais Royal de Martino Ruggieri (Paris 1er, 75)

Prévelle de Romain Méder (Paris 7e, 75)

Hanada de Masayoshi Hanada (Paris 7e, 75)

Irwin de Irwin Durand (Paris 8e, 75)

Monsieur Dior by Yannick Alléno (Paris 8e, 75)

Imperial Treasure de Gang Yu (Paris 8e, 75)

Héritages de Arthur Dubois (Paris 8e, 75)

Pilgrim de Masaki Nagao (Paris 15e, 75)

Zostera de Julien Dumas (Paris 16e, 75)

Geoélia de Camille Saint-M'leux (Paris 16e, 75)

Ruche de Cybèle Idelot (Gambais, 78)

Le Camélia de Guillaume Stile (Bry, 59)

Harmonie de Mathieu Boutroy (Villeneuve-d'Ascq, 59)

Dans l'Est et la région Rhône-Alpes, 17 nouvelles étoiles ont été couronnées d'une première étoile :

Circle de Bastian Ruga (Lyon 1er, 69)

Les loges d'Anthony Bonnet (Lyon 5e, 69)

L'Étape Dorée de Yo Miyazaki (Saint-Genis-Laval, 69)

Maltacina de Kévin Mangione, Lunis Chaïb et Théo Doumecq (Saint-Théoffrey, 38)

Chalet Flachaire de Thomas Flachaire (Abondance, 74)

Mandibule de Maxime Szczepaniak (Alixan, 26)

La Maison des Cariatides de Marie-Cécile et Vincent Gomi (Dijon, 21)

L'altitude de Guillaume Duchemin & Davide Sessa (Courchevel, 73)

Alcôve de Nawal Rezagui (Vinay, 51)

Alexis Baudin de Alexis Baudin (Malling, 57)

Timilia d'Olivier Parise (Metz, 57)

Auprès du Clocher de Rémi Genot (Pommard, 21)

Erre de Clément Vergeat (Chassy, 89)

La Table d'Armante de Thomas Vonerscher (Saint-Gervais-les-Bains, 74)

Le Puy Tilleul d'Olivier Cloteau (Châtillon-sur-Seine, 21)

Le M - Domaine de Montagne de Benoît Potdevin & Maximilian Troebs (Morzine, 74)

La Table du Grapiot de Vivien Sonzogni (Pupillin, 39)

Dans le Sud-Est, 11 restaurants ont été récompensés d'une première étoile :

Epicentre de Selim M'Nasri (Nice, 06)

La table du Cap Estel de Kévin Garcia (Èze, 06)

Auberge de La Roche de Louis-Philippe Riel (Valdeblore, 06)

La table de Pierre de Rodolphe Loury (Saint-Paul-de-Vence, 06)

L'Oursin de Ilane Tinchant (Carry-le-Rouet, 13)

Auffo de Coline Faulquier (Marseille 8e, 13)

L'Oursin Hôtel les Roches d'Antoine Gras (Le Lavandou, 83)

Les Oliviers de Martin Feragus (Bandol, 83)

Shanael d'Anthony Denon (Toulon, 83)

Garrigue de Nicolas Seibold (Ansouis, 84)

Robuchon Monaco de Jonathan Larrieu (Monaco)

Dans l'Ouest de la France, ont été récompensés d'une étoile les 6 nouveaux restaurants suivants :

Cent33 de Fabien Beaufour (Bordeaux, 33)

Le cercle Cuiraud de Yoann Amado (Sauternes, 33)

Lueurs de Romain Zarazaga (Bouchemaine, 49)

Notes de Anthony Carballo (Cognac, 16)

L'Écailler de Arthur Da Costa (La Flotte – Île de Ré, 17)

La table du Domaine du Liziec chez Olivier Samson (Vannes, 56)

En Occitanie, voici les 6 nouveaux restaurants 1 étoile Michelin :

La Belle vie de Denis Martin (Saint-Hilaire-d'Ozilhan, 30)

Maison Pellestor Veyrier de Quentin Pellestor-Veyrier (Colomiers, 31)

L'Écorce de Bertrand Millar (Toulouse, 31)

Agapes d'Arnaud Darbas (Toulouse, 31)

Holodeck de Baptise Moura (Floressas, 46)

Les Jardins de Marius Halter (Parnac, 46)

Quel restaurant perd sa 3e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Si le Guide Michelin a confirmé que cette année, les évaluations à la baisse restent limitées, elles touchent des institutions historiques. C'est le cas du seul établissement rétrogradé de sa 3e étoile. Il s'agit de L’Ambroisie (Paris, 4e) : l'institution de la place des Vosges et plus ancien triple étoilé de la capitale, menée par Shintaro Awa après 4 décennies de règne de Bernard Pacaud, a perdu le Graal. Une sanction qui illustre la difficulté de maintenir un tel rang lors d'une succession de chef.

Quels restaurants perdent leur 2e étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Trois tables prestigieuses, dont des institutions familiales historiques, voient leur notation baisser :

Le Suquet de Sébastien Bras (Laguiole, Aveyron)

Le Chabichou de Stéphane Buron (Courchevel, Savoie)

Le Relais de la Poste de Jean Coussau qui détenait ses 2 étoiles depuis 55 ans (Magescq, Landes)

Quels restaurants perdent leur unique étoile dans le Guide Michelin 2026 ?

Au total, 17 restaurants perdent leur macaron cette année 2026 (passage de 1 étoile à une recommandation). Beaucoup de ces retraits s'expliquent par des fermetures, des changements de chefs ou des évolutions de concept.