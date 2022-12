Calendrier 2023 : votre calendrier gratuit à télécharger

CALENDRIER 2023. Retrouvez ci-dessous le calendrier de Linternaute à télécharger ou à imprimer gratuitement au format PDF ou JPEG. L'occasion de devenir incollables sur les jours fériés et les ponts que réserve l'année 2023 !

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 15h14] Le ministère de l'Éducation nationale a publié un arrêté ce 8 décembre au Journal officiel, fixant enfin les dates officielles du calendrier scolaire 2023. Quand aura lieu la rentrée scolaire en 2023 ? Quand débutent les vacances scolaires de la Toussaint ou celles de Noël 2023 ? Quand tomberont les jours fériés cette année 2023 ? Quel jour célébrerons-nous le 11 novembre ? Autant de questions qui se posent alors que débute bientôt l'année 2023. Pour vous organiser au mieux lors de cette nouvelle année 2023, nous vous proposons de télécharger gratuitement en format PDF ou JPEG, et sans plus attendre, le calendrier de 2023. Retrouvez ci-dessous la marche à suivre.

Calendrier 2023 à télécharger au format JPEG ou PDF

Le calendrier 2023 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C et les jours fériés 2023, et mentionne les jours de la semaine. Vous pourrez y indiquer à votre guise les événements qui vont rythmer l'année 2023 comme Halloween le 31 octobre.

Calendrier 2023 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2023 au format PDF