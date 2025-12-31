Calendrier 2026 : télécharger votre agenda gratuit pour planifier vos futurs congés

Pour ne rien rater des futures vacances scolaires et optimiser vos ponts grâce aux jours fériés, télécharger et imprimer gratuitement notre calendrier annuel de l'année 2026.

Vous vous demandez déjà quand tombera la rentrée scolaire 2026 ou à quelle date débuteront les vacances scolaires de printemps ? Pour démarrer 2026 du bon pied, Linternaute.com met à votre disposition son calendrier annuel, disponible gratuitement aux formats PDF et JPEG. Cet outil indispensable regroupe en un seul coup d'œil les dates officielles des vacances scolaires par zone (A, B et C) ainsi que l'ensemble des jours fériés de l'année.

Notre calendrier 2026 va vous permettre d'anticiper vos futurs week-ends prolongés et de planifier vos congés en toute sérénité. Téléchargez-le dès maintenant pour garder une longueur d'avance sur votre emploi du temps !

Calendrier 2026 à télécharger au format JPEG ou PDF

Le calendrier 2026 de Linternaute.com vous permet de repérer facilement les vacances scolaires des zones A, B et C et les jours fériés 2026, et mentionne les jours de la semaine. Téléchargez-le ci-dessous.

Calendrier 2026 gratuit indiquant les jours fériés et les vacances scolaires. Zoomer sur l'image et enregistrer sous pour le télécharger au format JPEG. © Linternaute.com

Télécharger et imprimer notre calendrier 2026 au format PDF

Vous pourrez y indiquer à votre guise les événements qui vont rythmer l'année 2026 comme le Salon de l'Agriculture ou la Fête de la musique le 21 juin. Bonne lecture !