RER B : trafic interrompu entre Denfert-Rochereau et Laplace, prévisions

RER B - Ce jeudi 25 juin 2020, le trafic est extrêmement perturbé sur le RER B en raison de la sortie de voie d'un train en gare de Denfert-Rochereau. Suivez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 25 juin 2020 à 11h43] Le déraillement d'un train sans voyageurs survenu après son départ de la gare de Denfert-Rochereau hier soir, dans le XIVe arrondissement de Paris, perturbe le trafic du RER B jusqu'à au moins vendredi 26 juin 2020, selon la RATP. Par conséquent, la circulation des trains est interrompue entre Denfert-Rochereau et Laplace dans les deux sens de circulation et ralentie sur l'ensemble de la ligne, comme annoncé sur le compte Twitter du RER B :

[RAPPEL] : En raison de la sortie de la voie d'un train en gare de Denfert-Rochereau, le trafic est interrompu entre Denfert-Rochereau et Laplace (dans les deux sens de circulation) et très perturbé sur le reste de la ligne #RERB — RER B (@RERB) June 25, 2020

Des bus de remplacement sont prévus pour assurer le trajet entre Denfert Rochereau et Laplace. Le trafic ne reviendra pas à la normale avant samedi 27 juin 2020. Consultez les prévisions de trafic ci-dessous.

De jeudi 25 juin à vendredi 26 juin a minima, le déraillement d'un train sans voyageurs affecte la circulation du RER B, qui draine près de 900 000 voyageurs chaque jour. Les prévisions de trafic dans le détail ci-dessous :

Circulation interrompue entre Denfert-Rochereau et Laplace dans les deux sens de circulation . Des navettes de substitution sont mises en place et desservent chaque arrêt.

. Des navettes de substitution sont mises en place et desservent chaque arrêt. Trafic très perturbé sur le reste de la ligne du RER B.

Interconnexion suspendue à gare du Nord, un changement de train est nécessaire.

Un simulateur d'itinéraires est également à votre disposition sur le blog très bien documenté du RER B.

Jusqu'en 2025, comme l'explique le blog officiel de la ligne, le trafic du RER B va subir d'"importants travaux de modernisation et de maintenance (...) notamment depuis l'arrivée du nouveau matériel (MING) et au bénéfice de la qualité de service de l'ensemble de la ligne." Découvrez d'ores et déjà le calendrier des travaux qui affectent le RER B cette fin du mois de juin 2020 :