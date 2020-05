"RATP : trafic quasi normal sur toutes les lignes, les prévisions détaillées"

TRAFIC RATP - Métro, RER A et B, bus et Tramway ont retrouvé un trafic allant de 70 à 100%, avec des horaires normaux. Consultez les perturbations de trafic par lignes, les stations de métro encore fermées et les mesures sanitaires.

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 17h24] La RATP a relancé son offre maximale sur la presque totalité du réseau, notamment sur les tramways, RER A et RER B. Du côté des autres RER franciliens gérés par la SNCF, il convient de vérifier le trafic sur notre page spécialement dédiée au trafic SNCF. 4 métros et bus sur 5 sont assurés en moyenne. De plus, les métros et RER ont retrouvé leur horaires habituels. Le réseau métro circule désormais de 5h30 à 1h15 et le réseau RER de 5 heures à 1h15.

Dans les transports de la RATP, le trafic est désormais assuré entre 70 et 100%, mais une soixantaine de stations sont toujours fermées pour limiter le flux des voyageurs. A l'instar des lignes automatiques 1 et 14, les lignes 9 et 13 du métro sont les seules opérationnelles à 100%. Les autres lignes circulent désormais entre 70 et 90 % de leur capacité. Les usagers font face à un filtrage à l'entrée des stations, opéré par les agents de la RATP.

Autre bonne nouvelle, le site du remboursement du Pass Navigo est en ligne depuis mercredi 20 mai. Que vous soyez abonnés annuels ou mensuels du Pass Navigo, du Pass Senior ou de la carte Imagine R, rendez-vous sur le site mondedommagementnavigo.fr, créé par Île-de-France Mobilités, qui a déjà servi après la grève contre la réforme des retraites. Attention, le remboursement ne concerne que le mois d'avril et les dix premiers jours du mois de mai.

La demande de remboursement est simple à réaliser, il suffit de renseigner son numéro de pass à 10 chiffres et une lettre. Le montant du remboursement s'élève à 100 euros pour le pass Navigo mensuel ou annuel (ou 75,20 euros pour les abonnés mensuels du mois d'avril uniquement), et à 50 euros pour les Pass Senior ou Imagine R. Le remboursement se fait par virement bancaire dans les jours suivant la demande et les usagers ont jusqu'au 17 juin inclus pour déposer la demande de remboursement.

.@IDFmobilites sy était engagé. Le remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du #PasseNavigo débutera mercredi 20 mai avec louverture de la plateforme https://t.co/85r7M1sKja. https://t.co/SJuWObiaBm — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 18, 2020

Afin de désengorger davantage le flux durant les heures de pointe, le télétravail ou les horaires décalés sont encore encouragés au sein des entreprises. Rappelons que le transport aux heures de pointe est réservé uniquement à ceux qui se déplacent pour le travail ou qui peuvent justifier leur déplacement par un motif impérieux. La distanciation sociale d'un mètre est respectée grâce aux autocollants au sol et aux sièges condamnés et le port du masque est obligatoire pour les usagers à partir de 11 ans. Consultez les prévisions de trafic ci-dessous, ainsi que les mesures du déconfinement appliquées à la RATP :

Après deux semaines d'une reprise progressive liée à la pandémie du coronavirus et la réorganisation du groupe, la RATP promet une offre maximale. Alors que les métro et RER circulaient seulement de 6h à 21h30, le réseau métro circule désormais de 5h30 à 1h15 et de 5 heures à 1h15 pour le RER. Pour les 60 stations de métro qui sont actuellement encore fermées, la RATP n'a pas encore communiqué sur une réouverture complète de ces stations. Consultez ci-dessous le détail du trafic par lignes, ainsi que le nom des stations fermées :

Perturbations métro : trafic normal sur les lignes 1, 9, 13 et 14 (fin de service à 1h15), 80 à 90 % du trafic sur l'ensemble des autres lignes avec en moyenne 4 métros sur 5 (fin de service à 1h15). Trafic à 70% sur la ligne 3bis. Les derniers départs des terminus se font entre 00h45 et 01h15 .

Trafic à 70% sur la ligne 3bis. . Stations de métro fermées :

Ligne 2 : Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers et Barbès-Rochechouart

: Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers et Barbès-Rochechouart Ligne 3 : Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra et République

: Bourse, Malesherbes, Havre Caumartin, Villiers, Opéra et République Ligne 4 : Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail et Strasbourg-Saint Denis

: Alésia, Saint-Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail et Strasbourg-Saint Denis Ligne 5 : Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République et Stalingrad

: Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République et Stalingrad Ligne 6 : Raspail et La Motte Picquet-Grenelle

: Raspail et La Motte Picquet-Grenelle Ligne 7 : Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra et Stalingrad

: Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra et Stalingrad Ligne 7bis : Danube et Buttes Chaumont

: Danube et Buttes Chaumont Ligne 8 : Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle et République

: Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Strasbourg-Saint Denis, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte Picquet-Grenelle et République Ligne 9 : Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République et Grands Boulevards

: Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, Havre-Caumartin, Strasbourg-Saint Denis, République et Grands Boulevards Ligne 10 : Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau et La Motte Picquet-Grenelle

: Cardinal Lemoine, Charles Michels, Chardon-Lagache, Ségur, Vaneau et La Motte Picquet-Grenelle Ligne 11 : Jourdain, Rambuteau et République

: Jourdain, Rambuteau et République Ligne 12 : Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac et Volontaires

: Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac et Volontaires Ligne 13 : Brochant, Liège, Pernety et Place de Clichy

: Brochant, Liège, Pernety et Place de Clichy Perturbations RER :

RER A : 100% du trafic, l'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur les branches de Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée Chessy : trafic normal toute la journée. Entre Nanterre préfecture et Cergy / Poissy : trafic normal de 05h40 à 22h00 (consulter les horaires).

Sur les branches de Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée Chessy : trafic normal toute la journée. Entre Nanterre préfecture et Cergy / Poissy : trafic normal de 05h40 à 22h00 (consulter les horaires). RER B : 100% du trafic, pas de changement de train à Gare du Nord. (consultez les fiches horaires Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV/Mitry-Claye vers St-Rémy-les-Chevreuse/Robinson, et St-Rémy-les-Chevreuse/Robinson vers Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV/Mitry-Claye.

(consultez les fiches horaires Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV/Mitry-Claye vers St-Rémy-les-Chevreuse/Robinson, et St-Rémy-les-Chevreuse/Robinson vers Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV/Mitry-Claye. Perturbations bus : 80% de l'offre en moyenne . Trafic normal sur les Noctilien. Voir le détail par lignes.

. Trafic normal sur les Noctilien. Voir le détail par lignes. Perturbations tram : Près de 100 % des tramways sont en circulation sauf sur les tramways gérés par la SNCF :

: Sur le T4 : trafic réduit. Les tramways circulent de 6h00 à 21h entre Bondy et Aulnay sous Bois et entre Bondy et Arboretum avec une fréquence de 15 min. Pas de circulations en dehors de ces horaires. En savoir plus.

: trafic réduit. Les tramways circulent de 6h00 à 21h entre Bondy et Aulnay sous Bois et entre Bondy et Arboretum avec une fréquence de 15 min. Pas de circulations en dehors de ces horaires. En savoir plus. Sur le T11, trafic réduit. Rendez-vous sur transilien.com aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires.

Comment consulter les infos trafic de la RATP ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic sur le réseau RATP. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE.

Depuis le 11 mai 2020, des mesures drastiques sont imposées aux usagers de la RATP s'ils souhaitent emprunter métros, bus, RER ou tramways en Île-de-France. Principale difficulté dans ce redémarrage : la distanciation physique. Celle-ci divise le trafic par quatre. En appliquant la distanciation sociale d'un mètre entre chaque usager, seulement deux millions de personnes peuvent voyager, soit 15% de la fréquentation habituelle des voyageurs. Les heures de pointe ne sont réservées qu'aux usagers dont le déplacement est indispensable (motif professionnel ou impérieux). Ceux-ci doivent être munis d'une attestation employeur ou d'une attestation de déplacement dérogatoire selon le motif.

Le port du masque est obligatoire, distribué aux guichets des stations de métro et aux entrées des gares (10 millions de masques ont été distribués aux opérateurs selon Christophe Castaner). Le respect des gestes barrières et la distanciation sont requis, notamment grâce à près d'un million d'autocollants au sol. Enfin, dans les rames et sur les quais, la capacité est réduite de 10 à 20% et des sièges sont condamnés. Des agents de contrôle ont la capacité de verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles. Sans respect des mesures de filtrage, Valérie Pécresse indique que "RATP et SNCF menacent de fermer des gares et des lignes".

Le port du masque est rendu obligatoire à tous les usagers à partir de 11 ans, dans tous les transports de la RATP (métros, RER, tramways et bus). Les gestes barrières doivent être respectés avec des marquages au sol sur les quais, un siège condamné sur deux et une limitation des flux. Des amendes peuvent être infligées aux récalcitrants et l'absence du port de masque dans les transports est puni d'une amende de 135 euros.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a expliqué, dans son entretien accordé au JDD, que la distribution de masque est effective dans tous les points de vente du réseau RATP (guichets et distributeurs automatiques), depuis le 11 mai et durant trois semaines, "le temps que les entreprises s'organisent et prennent le relais pour équiper leurs salariés". Le masque chirurgical est vendu au prix fixé par Bercy, de 95 centimes.

Un espacement obligatoire d'un mètre est requis entre usagers de la RATP. Des autocollants au sol sur les quais et dans les trains pour indiquer où se placer, et un siège condamné sur deux facilitent le respect de la distanciation dans les transports. Devant les points de vente et les guichets automatiques, des cercles illustrés avec des traces de pas permettent de marquer la distance d'un mètre dans les files d'attente.

Afin de respecter une bonne distance avec son voisin, un siège sur deux est condamné dans le métro parisien. © JP PARIENTE/SIPA

Dans les bus, le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari avait déjà annoncé ces mesures en vigueur pour la sécurité sanitaire des agents et des usagers à bord des bus : "quand vous entrez dans un bus, vous passez par la porte de derrière, la porte de devant est condamnée et il y a une rangée vide entre le chauffeur du bus et les usagers".

L'avant des bus parisiens est condamné. L'entrée se fait par l'arrière. © JP PARIENTE/SIPA

Afin de désengorger le réseau, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, lors de son discours à l'Assemblée Nationale mardi 28 avril, le maintien du télétravail, dans la mesure du possible pour les entreprises et l'accès aux trains durant les heures de pointe aux seuls usagers qui se rendent à leur travail ou pour un motif impérieux. Les entreprises peuvent se voir demander de décaler les horaires de leurs salariés. Paris a mis en place des pistes cyclables provisoires, le vélo étant considéré comme un moyen d'éviter la saturation des réseaux.

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a demandé la mise en place d'une attestation employeur pour chaque usager, indiquant le créneau horaire le matin et le soir, 1 heure entre 6h30 et 10h30 et 1 heure entre 15h30 et 19h30, résume ainsi le site Plus de trains. On rentre dans le métro "à l'heure dite, comme dans un musée à réservation". L'amende de 135 euros peut s'appliquer si l'usager ne dispose pas de cette attestation de déplacement aux heures de pointe.

De plus, une "limitation drastique des flux" à un maximum de 10% à 20% de la capacité des véhicules, est assurée en amont. 5 000 forces de sécurité, des forces de l'ordre mais aussi des opérateurs de sûreté, sont mobilisés, au travers d'équipes volantes, pour le respect du filtrage et ont la capacité de verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles.

La RATP a intensifié les opérations de nettoyage dans les rails du métro, avec une désinfection régulière des rames, notamment des barres de maintien et des ouvertures des portes, des portiques, des bornes d'achat de tickets. La présidente de la RATP Catherine Guillouard promet que les rames sont désinfectées trois fois par jour avec un produit "virucide".

Les 367 gares et stations de la RATP sont équipées de distributeurs de gel hydroalcoolique, actionnables avec une pédale, et des équipes d'agents sont mobilisées pour distribuer du désinfectant.