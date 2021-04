"Commerce non essentiel : la liste des magasins ouverts ou fermés"

COMMERCE et CONFINEMENT. Les magasins non essentiels sont fermés à compter du samedi 3 avril 2021 au soir dans toute la France. Enseignes d'habillement, bijoutiers, salons de massage... Quels sont les commerces concernés ? La liste des commerces et rayons essentiels ou non essentiels ci-dessous.

[Mis à jour le 2 avril 2021 à 18h24] La fermeture de commerces jugés non-essentiels est étendue à tout le territoire métropolitain à compter de ce samedi 3 avril 2021 au soir. Coiffeurs, magasins de fleurs et de plantes, librairies, disquaires, chocolateries, cordonneries, concessions automobiles, boutiques de jeux vidéo mais aussi bibliothèques, médiathèques et auto-écoles... Si la liste des commerces et établissements jugés "essentiels", donc qui restent ouverts, a évolué, d'autres commerces seront contraints une fois de plus de baisser le rideau dans toute la France métropolitaine dès samedi soir. Découvrez ci-dessous la liste des magasins et produits essentiels ou non essentiels, définie par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, pendant ce confinement généralisé :

Comme l'a précisé le Premier ministre Jean Castex, "seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité sont autorisés à ouvrir". Mais quels sont ces commerces dits "essentiels" autorisés à accueillir du public jusqu'à 19 heures dans la France confinée ? Les fleuristes, libraires, disquaires, coiffeurs, cordonniers, chocolatiers et concessionnaires automobiles sont désormais considérés comme des commerces essentiels depuis janvier et février 2021. Découvrez la liste allongée par le gouvernement, avec en gras les nouveautés par rapport aux derniers confinements :

Fleuristes et autres magasins de plantes et de fleurs

Coiffeurs (à domicile également)

Libraires

Disquaires

Magasins de jeux vidéo

Réparateurs d'instruments de musique

Chocolatiers

Cordonniers

Concessionnaires automobiles (sur rendez-vous)

Visites de biens immobiliers

Auto-écoles ( cours théoriques uniquement à distance, mais les leçons pratiques et examens du permis de conduire sont maintenus )

( ) Bibliothèques

Médiathèques

Centres de documentation (avec prises de rendez-vous)

Supérettes

Supermarchés (n'ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus bas)

Hypermarchés (n'ouvrent que les rayons mentionnés dans la liste plus bas)

Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away

Les centres commerciaux de moins de 10 000 m² ne peuvent ouvrir que pour les produits mentionnés plus bas.

Marchés de plein air

Marchés couverts : "seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts"

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Laverie

Pressings

Jardineries

Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres (excepté les magasins de bricolage de 10 000 mètres carrés et plus - voir la liste dans notre article dédié : Quels magasins de bricolage sont ouverts ? )

) Commerces de gros

Stations-service

Garages automobiles

Ateliers de réparation automobile

Garages et magasins de vélos

Locations de véhicules et d'équipements

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Services funéraires

Cimetières

Parcs et jardins

Forêts et plages

Bureaux de poste

Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous

Agences d'intérim

Pôle Emploi

CAF

Guichets des impôts

Guichets des mairies

Bureaux d'études des secteurs industriels

Lieux de culte (les cérémonies religieuses sont cependant interdites, à l'exception des enterrements dans la limite de 30 personnes et des mariages dans la limite de 6 personnes)

Commissariats

Préfectures

Banques et assurances

Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Dans les grandes surfaces, les produits de ces rayons restent autorisés à la vente mais une jauge en terme de capacité d'accueil contraint les établissements à assurer un espace de 4 mètres carrés par client.

Alimentation (frais, surgelés, pain)

Alimentation des animaux de compagnie

Boissons

Epicerie

Produits pour bébé, de puériculture

Parapharmacie

Petit électroménager

Produits d'entretien

Produits d'hygiène et de beauté

Parfums et produits cosmétiques (maquillage)

Papeterie

Journaux

CD/DVD

Livres

Jeu vidéo

Equipements informatiques et de téléphonie

Jardinerie

Produits nécessaires à l'exploitation de terres agricoles

Quincaillerie, bricolage, matériaux de construction

Textiles nécessaires au maintien d'une activité (tablier, bleu de travail)

Entretien automobiles, motocycles, cycles et des véhicules, engins et matériels agricoles

Carburants

Tous les commerces jugés non "essentiels" à la vie de la Nation, tels qu'ils sont définis par l'arrêté, sont fermés en France métropolitaine. Les commerces non-essentiels peuvent mettre en place des systèmes de livraison et de retrait de commande. Découvrez la liste ci-dessous :

Cafés, bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison)

Enseignes d'habillement

Centres commerciaux de 10 000 m² et plus : il est à noter que l'ensemble des magasins non alimentaires faisant partie de ces centres commerciaux, comme les magasins de vêtements, de bricolage ou de décoration, sont fermés, à l'exception des pharmacies et des enseignes alimentaires (chocolateries, boulangeries, magasins de surgelés et l'ensemble des commerces de détail alimentaires) . La livraison des produits à domicile reste toutefois possible pour les magasins fermés, mais pas le click&collect (l'activité de retrait de commandes). Egalement, les restaurants faisant partie de ces centres commerciaux ne peuvent pas faire de vente à emporter.

. La livraison des produits à domicile reste toutefois possible pour les magasins fermés, mais pas le click&collect (l'activité de retrait de commandes). Egalement, les restaurants faisant partie de ces centres commerciaux ne peuvent pas faire de vente à emporter. Boutiques non-alimentaires de 10 000 mètres carrés et plus

Magasins de jouets

Horlogers

Bijoutiers

Instituts de beauté et de pédicure non-médicale

Salons de manucure

Salons de massage

Prestations de service à domicile ( sauf pour les coiffeurs à domicile qui sont autorisés à exercer leur profession )

) Studios de tatouage et de piercing

Piscines

Saunas et hammams

Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie

Gymnases

Salles de sport

Salles de danse

Boîtes de nuit et discothèques

Salles de jeux (casinos, bowlings)

Stades

Hippodromes

Cinémas

Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland, etc.)

Zoos

Chapiteaux

Salles de spectacle

Théâtres

Musées

Monuments

Salles de concerts

Salles polyvalentes

Salles d'expositions

Foires-expositions et salons

Salles de réunion, d'audition ou de conférence

Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques

Universités et établissements d'enseignement supérieur

Depuis le 4 novembre, la liste des produits jugés "non essentiels", donc interdits à la vente dans les rayons de grande surface, s'est allongée dans le but de rétablir l'équité entre les petits commerces jugés "non essentiels" entièrement fermés et les grandes surfaces qui étaient jusqu'à présent ouvertes dans leur totalité. Les rayons de produits culturels ne font désormais plus partie de cette liste depuis le mois de février 2021. Le gouvernement oblige les supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente de plus de 400 m² de fermer les rayons suivants :

Rayon textile

Rayon chaussures

Rayon prêt-à-porter

Rayon bijouterie

Rayon décoration et arts de la table

Rayon ameublement

Rayon gros électroménager

Rayon jouets

La liste des commerces ouverts ou fermés durant ce troisième confinement est définie par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 du ministère de la Santé. Le décret prévaut pour juger quel commerce est défini comme "essentiel" ou "non essentiel" à la vie de la Nation.

Dans cet arrêté, il y est stipulé notamment qu'"il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport". Quelques exceptions ont toutefois été apportées depuis, mentionnées en gras dans notre liste plus haut.

Les commerces qui restent ouverts appliquent un protocole sanitaire renforcé, proposé par les fédérations de commerçants, dont les options ont été validées par le Haut conseil de la santé publique en novembre dernier. Depuis le 1er février 2021, les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrées s'adaptent à de nouvelles jauges de fréquentation par m² de surface. Le protocole sanitaire est désormais le suivant :

une jauge d'accueil du public de 10 m² par client pour les magasins de plus de 400 mètres carrés.

une jauge d'accueil du public de 8 m² par client pour les magasins de moins de 400 mètres carrés. Sur une surface de 100 m² par exemple, 12 clients maximum peuvent y entrer. Cela s'entend sans compter le commerçant et ses salariés." La jauge ne s'applique donc qu'aux clients. "Lorsqu'un couple entre avec un enfant dans un commerce, ils ne compteront que pour une personne", a précisé le Premier ministre.

Les commerces de plus de 400 m² doivent prévoir un système de comptage et du gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation et un renouvellement régulier de l'air par ventilation naturelle ou par un système d'aération mécanique.

Port du masque obligatoire.

Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée du magasin.

Des prises de rendez-vous non obligatoires mais conseillées (notamment pour les coiffeurs).

Informations précises apportées aux clients sur la capacité d'accueil affichée et visible depuis l'extérieur, les heures d'affluence ou encore une limitation du temps de présence souhaitable.

Une invitation à télécharger l'application Tous AntiCovid.

Le gouvernement envisage une réouverture progressive de ces établissements "entre la mi-mai et le début de l'été". La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a avancé toutefois sur BFMTV le 8 février que les musées et les monuments seraient les premières structures à rouvrir.

Les établissements culturels, tout comme les stades, les cirques, les zoos, les salles de jeux et les casinos seront les premiers sur la liste à rouvrir, devant les parcs d'attractions et les restaurants. Découvrez la liste des établissements concernés par une future nouvelle échéance :

Théâtres

Salles de spectacle

Cinémas

Musées

Salles d'expositions

Monuments

Conservatoires et écoles de musique

Salles de jeux (casinos, bowlings)

Zoos

Cirques

Stades

Hippodromes

Les restaurants restent quant à eux fermés jusqu'à nouvel ordre, avec une ouverture possible a minima à la mi-mai 2021. "Nous allons établir entre la mi-mai et le début de l'été une réouverture progressive pour la culture, le sport, l'événementiel, nos cafés et restaurants" a ainsi détaillé le président de la République le 31 mars 2021. Les bars et discothèques resteront quant à eux encore fermés jusqu'à nouvel ordre...

Pour les salles de sport, même date de réouverture que les restaurants. Leur réouverture pourrait avoir lieu à la mi-mai 2021 minimum là aussi à condition que la situation sanitaire soit favorable...