"Commerce ouvert ou fermé : la liste des produits non essentiels en rayon"

COMMERCE OUVERT OU FERMÉ - Cela fait bientôt 15 jours que le dispositif des commerces non essentiels est en place pour freiner la propagation du coronavirus. Tout savoir des magasins ouverts ou fermés et des produits non essentiels dans les grandes surfaces.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 18h25] Dans son allocution au JT de 20 heures le 28 octobre dernier, le chef de l'Etat Emmanuel Macron avait annoncé une réévaluation du dispositif des commerces essentiels ou non essentiels tous les quinze jours : "Si d'ici quinze jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'était voulu davantage rassurant sur France Inter : "Dans 15 jours les librairies et tous les commerces pourraient rouvrir". La date de la réévaluation approche, et les commerces non essentiels pourraient donc rouvrir, à condition que l'épidémie soit contenue, et sous certaines conditions, comme la mise en place de rendez-vous ou d'une jauge d'accueil réduite.

Depuis mercredi 4 novembre, la liste des produits jugés "non essentiels", donc interdits à la vente dans les rayons de grande surface, s'est allongée dans le but de rétablir l'équité entre les petits commerces jugés "non essentiels" entièrement fermés et les grandes surfaces qui étaient jusqu'à présent ouvertes dans leur totalité. Le gouvernement oblige désormais les supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente de plus de 400 m² de fermer les rayons suivants :

Rayon textile

Rayon chaussures

Rayon prêt-à-porter

Rayon bijouterie

Rayon décoration et arts de la table

Rayon ameublement

Rayon gros électroménager

Rayon fleurs

Rayon maquillage

Rayon jouets

Rayon livres et de produits culturels

Selon le délégué général de la fédération de la grande distribution (FCD), rapporté par BFM TV : "c'est une décision qui va affaiblir le petit comme le grand commerce, en laissant le champ libre à des acteurs comme Amazon". En effet, d'après LSA Conso, "près de 20 % du chiffre d'affaires des produits non alimentaires vendus en grandes surfaces est réalisé pendant les mois de novembre et décembre".

Alors que les rayons de produits culturels étaient déjà concernés par l'interdiction à la vente, un nouveau décret est entré en vigueur mercredi 4 novembre 2020, établissant l'interdiction de vente de nombreux produits non essentiels dans les grandes surfaces pendant le confinement. Découvrez la liste des produits interdits à la vente pendant le confinement :

Vêtements

Chaussures

Bijoux, montres

Maquillage

Gros électroménager

Objets de décoration, d'art de la table

Ameublement

Articles sportifs

Jouets

Livres et Bande dessinée

CD, DVD

Fleurs

Dans les grandes surfaces, les produits de ces rayons restent autorisés à la vente mais une jauge en terme de capacité d'accueil contraint les établissements à assurer un espace de 4 mètres carrés par client.

Alimentation (frais, surgelés, pain)

Alimentation des animaux de compagnie

Boissons

Epicerie

Produits pour bébé, de puériculture

Parapharmacie

Petit électroménager

Produits d'entretien

Produits d'hygiène et de beauté

Parfums et produits cosmétiques

Papeterie

Journaux

Equipements informatiques et de téléphonie

Jardinerie

Produits nécessaires à l'exploitation de terres agricoles

Quincaillerie, bricolage, matériaux de construction

Textiles nécessaires au maintien d'une activité (tablier, bleu de travail)

Entretien automobiles, motocycles, cycles et des véhicules, engins et matériels agricoles

Carburants

Une liste des commerces essentiels et non essentiels "réaménagée"

Durant cette première quinzaine du confinement, c'est l'arrêté du 15 mars 2020, déjà entré en vigueur lors du confinement du printemps, qui rappelle la liste des magasins qui peuvent rester ouverts et ceux qui doivent rester fermés, à plusieurs exceptions près.

Par rapport au confinement du printemps dernier, "quelques aménagements" ont été apportés, comme "les guichets des services publics" qui restent ouverts. Egalement, "les marchés couverts et en plein air" sont ouverts, a confirmé le gouvernement, tout comme les parcs et jardins, les forêts et les plages. Les magasins de gros restent eux aussi ouverts, comme les jardineries, les magasins de bricolage pour le BTP et les particuliers. Comme les bars et restaurants, les fleuristes ont dû malheureusement fermer après le week-end de la Toussaint. Découvrez, ci-dessous, la liste complète des magasins et autres établissements ouverts ou fermés durant ce deuxième confinement :

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune.



Dans les commerces essentiels qui restent ouverts en France, un cahier des charges stricte est imposé à tous les commerçants pour limiter le nombre de clients. Le port du masque est obligatoire pour les personnels et les clients tout comme la distanciation physique. Découvrez la liste des magasins et commerces ouverts, avec en gras les nouveautés par rapport au confinement du printemps dernier :

Supérettes

Supermarchés (n'ouvrent que les rayons mentionnés ci-dessus)

Hypermarchés (n'ouvrent que les rayons mentionnés ci-dessus)

Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² ne peuvent ouvrir que pour les produits mentionnés ci-dessus.

Marchés de plein air et halls couvertes autorisés sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité.

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Laverie

Pressings

Jardineries

Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres (Point P, Leroy Merlin, Bricorama, Castorama etc.)

Fnac (mais les rayons livre et culture sont fermés)

Darty (mais les rayons livre et culture sont fermés)

Commerces de gros

Stations-service

Garages automobiles

Ateliers de réparation automobile

Garages et magasins de vélos

Locations de véhicules et d'équipements

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Services funéraires

Cimetières

Parcs et jardins

Forêts et plages

Bureaux de poste

Agences d'intérim

Pôle Emploi

CAF

Guichets des impôts

Guichets des mairies

Bureaux d'études des secteurs industriels

Crèches, établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) et établissements périscolaires

Lieux de culte (mais les cérémonies religieuses interdites à l'exception des enterrements dans la limite de 30 personnes et des mariages dans la limite de 6 personnes)

Commissariats

Préfectures

Banques et assurances

Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

La préfecture de police oblige désormais les commerces de vente à emporter à fermer dès 22 heures, pour faire face aux "attroupements" constatés en plein confinement dans les rues de la capitale le soir : de "nouvelles restrictions sur Paris et la petite couronne (Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) ont été décidées avec le préfet de police Didier Lallement", a annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo. Un arrêté de la préfecture de police stipule désormais que les activités de livraison et de vente à emporter sont interdites de 22 heures du soir à 6 heures du matin.

Les activités concernées sont donc les débits de boissons, épiceries, supérettes, restaurants et péniches qui assurent la vente à emporter. Ces établissements sont désormais fermés à 22 heures "parce que, dans un certain nombre de cas, il y a eu des débordements", a assuré sur BFM TV Anne Hidalgo. Par ailleurs, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique est désormais interdite à Paris entre 22 heures et 6 heures du matin. "La vente à emporter de boissons alcooliques, notamment par des épiceries de nuit, est susceptible de favoriser des regroupements nocturnes, sans respect des gestes barrières, sur la voie publique voire dans la sphère privée" explique la préfecture de police de Paris dans l'arrêté ci-dessous :

#COVID19 | De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à #Paris à compter du 06 novembre. Un arrêté restreignant les activités de livraison et de vente à emporter a été pris par le préfet de Police.

Consultez notre communiqué de presse pour plus de détails. pic.twitter.com/YpYeoUnjs8 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 5, 2020

Tous les commerces qui ne sont pas "essentiels" à la vie de la Nation, tels qu'ils sont définis par l'arrêté, sont fermés. "Ce sont des mesures extrêmement difficiles. Nous espérions que les Français puissent aller une ou deux heures par jour dans des commerces non alimentaires" a regretté le directeur général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Le chef de l'Etat a avancé une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de la perte de chiffre d'affaires de ces établissements. Découvrez la liste ci-dessous :

Cafés, bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison)

Salons de coiffure / barbiers

Prestations de service à domicile, comme les coiffeurs à domicile

Fleuristes

Enseignes d'habillement

Magasins de jouets

Horlogers

Bijoutiers

Instituts de beauté et de pédicure non-médicale

Salons de manucure

Salons de massage

Studios de tatouage et de piercing

Librairies et disquaires (sauf pour le click&collect)

Auto-écoles (pas de cours théoriques ni de leçons de conduite, mais les examens du permis de conduire sont maintenus)

Piscines

Saunas et hammams

Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie

Gymnases

Salles de sport

Salles de danse

Boîtes de nuit et discothèques

Salles de jeux (casinos, bowlings)

Stades

Hippodromes

Cinémas

Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland, etc.)

Zoos

Chapiteaux

Bibliothèques

Médiathèques

Centres de documentation

Salles de spectacle

Théâtres

Musées

Monuments

Salles de concerts

Salles polyvalentes

Salles d'expositions

Foires-expositions et salons

Salles de réunion, d'audition ou de conférence

Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques

Universités et établissements d'enseignement supérieur

La liste des commerces ouverts ou fermés durant ce deuxième confinement est pour le moment définie par l'arrêté du ministère de la Santé publié au Journal officiel le 15 mars dernier, complétant l'arrêté du 14 mars. Cet arrêté prévaut pour juger quel commerce est défini comme "essentiel" ou "non essentiel" à la vie de la Nation. Le président de la République Emmanuel Macron a toutefois précisé mercredi 28 octobre que "tous les quinze jours", un point sera effectué sur l'évolution de l'épidémie et le gouvernement décidera, "le cas échéant, de mesures complémentaires". "Et nous évoluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes en particulier sur les commerces", avait-il avancé.

Dans cet arrêté, il y est stipulé notamment qu'"il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport". Quelques exceptions ont toutefois été apportées depuis, mentionnées en gras dans notre liste plus haut.