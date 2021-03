"Commerces non essentiels : fermés dans les régions confinées, excepté les libraires et disquaires"

COMMERCES FERMES - Suite à l'allocution du Premier ministre Jean Castex ce jeudi 18 mars 2021, les commerces essentiels et les commerces culturels ou de musique peuvent seulement rester ouverts dans les 16 départements sous confinement.

[Mis à jour le 18 mars 2021 à 19h26] Ce jeudi 18 mars 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le confinement de 16 départements français face à la troisième vague de Covid-19, soit les 8 départements de l'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, des Alpes-Maritimes, de la Seine-Maritime et de l'Eure qui s'ajoutent aux départements du Pas-de-Calais et des Alpes-Maritimes déjà confinés.

Suite à cette annonce, les commerces non essentiels de ces 16 départements devront fermer à partir de ce vendredi 19 mars à minuit, excepté les libraires et disquaires qui resteront ouverts. Seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité auront l'autorisation de rester ouverts. "Les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un commerce de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre ville", a précisé le Premier ministre Jean Castex.

Deux tiers des centres commerciaux sont également fermés en France depuis le samedi 6 mars 2021, pour freiner la propagation des variants du Covid-19. Les espaces concernés, d'une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés, sont situés dans 22 départements placés sous surveillance renforcée : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95), Nord (59), Somme (80), Oise (60), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Eure-et-Loir (28), Rhône (69), Drôme (26), Var (83), Bouches-du-Rhône (13), Alpes-Maritimes (06), Hautes-Alpes (05), Aisne (02) et Aube (10).

En France, 136 nouveaux centres commerciaux se sont se pliés à cette consigne, portant ainsi à 536 le nombre de grandes surfaces fermées, indique le Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Les magasins de plus de 10 000 m² situés en dehors des centres commerciaux n'ont pas non plus échappé à la règle. 115 sont concernés, précisent nos confrères du Parisien. Parmi ceux-ci figurent 45 Leroy Merlin, 35 Castorama, 9 Truffaut, 4 Brico Dépôt et 2 Décathlon.

Dans les autres départements de France, rien ne change depuis le 30 janvier 2021 : ce sont les "centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 mètres carrés" qui restent fermés, soit "près de 400 centres commerciaux ou magasins", et dans toute la France, le renforcement des "jauges" de fréquentation "dans toutes les grandes surfaces", soit de plus de 400 m², a déjà été opéré depuis le 31 janvier. À Paris, Lyon, Lille ou Marseille, quels centres commerciaux supplémentaires ont fermé leurs portes depuis samedi 6 mars ? On fait le point ci-dessous :

Avec la nouvelle mesure restrictive des 10 000 m² dans 22 départements, 136 centres commerciaux supplémentaires sont désormais fermés dans toute la France, s'ajoutant aux 400 de plus de 20 000 m² déjà fermés, ce qui représente 536 centres commerciaux, soit deux tiers des centres commerciaux en France.

L'ensemble des magasins non alimentaires faisant partie de ces centres commerciaux, comme les magasins de vêtements, de bricolage ou de décoration, à l'exception des pharmacies, sont concernés. La livraison des produits à domicile reste toutefois possible, mais pas le click&collect (l'activité de retrait de commandes). Egalement, les restaurants faisant partie de ces centres commerciaux ne peuvent pas faire de vente à emporter.

A Paris, ce sont 9 centres commerciaux supplémentaires, dont la superficie est comprise entre 10 000 et 20 000 m², qui ont dû fermer leurs portes depuis le 6 mars (en gras ci-dessous) en plus des 9 autres grands centres commerciaux déjà fermés depuis le 30 janvier :

Carrousel du Louvre, 1er arrondissement

Galerie commerciale de la Gare Saint-Lazare, 8e arrondissement

Galerie commerciale Élysées La Boétie, 8e arrondissement

Passage du Havre, 9e arrondissement

Centre commercial Oslo, 13e arrondissement

Centre commercial Masséna, 13e arrondissement

Magasin FNAC des Ternes, 17e arrondissement

Les Boutiques du Palais, 17e arrondissement

Magasin Printemps Nation, 20e arrondissement #Covid19 | Liste des 9 centres commerciaux parisiens concernés par l'abaissement du seuil de fermeture et devant fermer leurs commerces non alimentaires https://t.co/IVEbLHC7GD pic.twitter.com/l4DsbaXgNr — Préfecture de Police (@prefpolice) March 5, 2021 Forum des Halles, 1er arrondissement

BHV Marais, 4e arrondissement

Le Bon Marché Rive Gauche, excepté La Grande Épicerie de Paris, 7e arrondissement

Galeries Lafayette Haussmann, 8e arrondissement

Printemps Haussmann, 9e arrondissement

Italie 2, 13e arrondissement

Centre Beaugrenelle, bâtiments Panoramik et Magnetik, 15e arrondissement

Centre commercial Montparnasse, 14e arrondissement

Vill'Up, 19e arrondissement

À Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé la liste officielle des fermetures de plus de 10 000 m² dans le département : CC Carrefour (Vénissieux), Galerie Marchande Géant Casino (Villefranche-sur-Saône), Grezdis Leclerc (Grezieu la Varenne), Castorama (Bron), Decathlon (Bron), Leroy Merlin (Vourles) et Castorama (Dardilly) mais aucun centre commercial n'est concerné dans le Lyon intra muros, hormis les deux centres commerciaux déjà fermés depuis le 30 janvier ci-dessous :

Centre commercial de la Confluence, excepté le supermarché Carrefour, 2e arrondissement

Centre commercial de La Part-Dieu, 3e arrondissement

À Marseille, trois nouveaux centres commerciaux de plus de 10 000 m² sont concernés par la nouvelle restriction (en gras dans la liste ci-dessous). Les autres centres commerciaux de la liste sont déjà fermés depuis le 30 janvier :

Les Docks Village, 2e arrondissement

Centre Commercial Bonneveine, 8e arrondissement,

Caillols, 12e arrondissement

Centre Bourse, 1er arrondissement

Les Terrasses du Port, 2e arrondissement

Centre Valentine, 11e arrondissement

Le Merlan, 13e arrondissement

Grand Littoral, 15e arrondissement

À Lille, les deux centres commerciaux en gras ci-dessous sont fermés depuis le 6 mars (les deux autres le sont déjà depuis le 30 janvier) :

Les Tanneurs (mais le Monoprix reste ouvert)

Printemps Lille

Lillenium

Westfield Euralille

Dans le Pas-de-Calais, tout comme à Dunkerque ou à Nice, où un confinement le week-end est en vigueur, cette mesure s'applique aux commerces de plus de 5 000 mètres carrés. Consulter la liste des magasins qui ont fermé dans le Pas-de-Calais

Les centres commerciaux de moins de 20 000 m² (ou de moins de 10 000 m² dans les départements à risque), restent évidemment ouverts, tout comme les grands magasins de vêtements, de bricolage ou de décoration de moins de 20 000 mètres carrés (ou de moins de 10 000 m² dans les départements à risque) situées en dehors des grands centres commerciaux.

Tous les supermarchés et hypermarchés alimentaires des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés (ou de moins de 10 000 m² dans les départements à risque)

Toutes les enseignes alimentaires des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés (ou de moins de 10 000 m² dans les départements à risque) : "chocolateries, boulangeries, magasins de surgelés et l'ensemble des commerces de détail alimentaires resteront ouverts", a confirmé le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution au Parisien. parcs d'activités et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur" restent ouverts.

Les commerces non essentiels des centres-villes ne sont pas contraints de fermer leurs portes pour le moment. Les petits commerçants des centres-villes que sont les librairies, horlogeries et bijouteries, boutiques de jouets, de vêtements ou encore, les salons de coiffure ou de beauté peuvent rester ouverts jusqu'à 18 heures au plus tard, en raison du couvre-feu renforcé. Certains petits commerces peuvent choisir d'ouvrir leurs portes durant la pause déjeuner et/ou également le dimanche, avec autorisation des préfets de région.

Quels magasins et commerces sont ouverts ?

Découvrez la liste des magasins et commerces ouverts, et qui le restent suite aux dernières annonces du gouvernement. Attention, si des commerces non alimentaires sont situés dans un centre commercial de plus de 10 000 ou 20 000 m² (suivant le département), ils sont fermés :

Salons de coiffure / barbiers

Prestations de service à domicile (nota bene : seulement jusqu'à 18 heures là aussi, et dans le respect d'un protocole sanitaire strict aussi).

Fleuristes

Magasins d'habillement

Magasins de jouets

Magasins d'instruments de musique

Horlogers

Bijoutiers

Instituts de beauté et de pédicure non-médicale

Salons de manucure

Salons de massage

Studios de tatouage et de piercing

Librairies

Disquaires

Bibliothèques

Médiathèques

Galeries d'art

Salles de vente

Centres de documentation

Archives

Auto-écoles (sauf cours théoriques maintenus à domicile)

Agences immobilières

Lieux de culte

Supérettes

Supermarchés

Hypermarchés

Fast-foods (McDo, Burger King, Quick et KFC) et autres take away

Marchés de plein air et halls couvertes autorisés sauf refus du maire ou du préfet pour des raisons de sécurité.

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Laverie

Pressings

Jardineries

Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres (Point P, Leroy Merlin, Bricorama, Castorama etc.)

Fnac

Darty

Commerces de gros

Stations-service

Garages automobiles

Ateliers de réparation automobile

Garages et magasins de vélos

Locations de véhicules et d'équipements

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Services funéraires

Cimetières

Parcs et jardins

Forêts et plages

Bureaux de poste

Agences d'intérim

Pôle Emploi

CAF

Guichets des impôts

Guichets des mairies

Bureaux d'études des secteurs industriels

Crèches, établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) et établissements périscolaires

Commissariats

Préfectures

Banques et assurances

Hôtels et hébergements de courte durée lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Les commerces qui restent ouverts appliquent un protocole sanitaire renforcé, proposé par les fédérations de commerçants, dont les options ont été validées par le Haut conseil de la santé publique en novembre dernier. Depuis le 1er février 2021, les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrées s'adaptent à de nouvelles jauges de fréquentation par m² de surface. Le protocole sanitaire est désormais le suivant :

une jauge d'accueil du public de 10 m² par client pour les magasins de plus de 400 mètres carrés.

une multiplication des contrôles dans les grandes surfaces, avec une "mobilisation sans précédent des forces de police".

une jauge d'accueil du public de 8 m² par client pour les magasins de moins de 400 mètres carrés. Sur une surface de 100 m² par exemple, 12 clients maximum peuvent y entrer. Cela s'entend sans compter le commerçant et ses salariés." La jauge ne s'applique donc qu'aux clients. " Lorsqu'un couple entre avec un enfant dans un commerce, ils ne compteront que pour une personne ", a précisé le Premier ministre ce jeudi.

Les commerces de plus de 400 m² doivent prévoir un système de comptage et du gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation et un renouvellement régulier de l'air par ventilation naturelle ou par un système d'aération mécanique .

Port du masque obligatoire .

Gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée du magasin .

Des prises de rendez-vous non obligatoires mais conseillées (notamment pour les coiffeurs et instituts de beauté).

Informations précises apportées aux clients sur la capacité d'accueil affichée et visible depuis l'extérieur, les heures d'affluence ou encore une limitation du temps de présence souhaitable.

Une invitation à télécharger l'application Tous AntiCovid.

Le gouvernement n'a pour le moment fixé aucune nouvelle date de réouverture des établissements culturels. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a avancé toutefois sur BFMTV le 8 février que les musées et les monuments seraient les premières structures à rouvrir.

Les établissements culturels, tout comme les stades, les cirques, les zoos, les salles de jeux et les casinos seront les premiers sur la liste à rouvrir, devant les parcs d'attractions et les restaurants. Découvrez la liste des établissements concernés par une future nouvelle échéance :

Théâtres

Salles de spectacle

Cinémas

Musées

Salles d'expositions

Monuments

Conservatoires et écoles de musique

Salles de jeux (casinos, bowlings)

Zoos

Cirques

Stades

Hippodromes

Ces commerces restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Le chef de l'Etat a avancé une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de la perte de chiffre d'affaires de ces établissements ainsi qu'une nouvelle aide à hauteur de 20% du chiffre d'affaires réalisé sur la même période si cette aide est plus avantageuse que les 10 000 euros versés dans le cadre du fonds de solidarité. Découvrez la liste ci-dessous :

Centres commerciaux de plus de 40 000 m²

Bars et restaurants (sauf pour la vente à emporter et la livraison)

Parcs de loisirs (Disneyland Paris, Parc Astérix, Nigloland, etc.)

Gymnases

Salles de sport

Salles de danse

Salles de concerts

Universités et établissements d'enseignement supérieur (réouverture totale possible à mi-février 2021 minimum, en attendant, reprise progressive par petits groupes)

Piscines

Saunas et hammams

Etablissements de cure thermale ou de thalassothérapie

Boîtes de nuit et discothèques

Salles polyvalentes

Foires-expositions et salons

Salles de réunion, d'audition ou de conférence

Campings de loisirs, villages vacances et hébergements touristiques

Stations de ski

Les cours pratiques en auto-école ont repris le 28 novembre en respectant un protocole sanitaire. En revanche, la préparation des épreuves théoriques se fait obligatoirement à distance.

Les restaurants restent quant à eux fermés jusqu'à nouvel ordre, avec une ouverture possible a minima en avril 2021. "Nous pourrons prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture, à condition que le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour. Les salles de sport et les restaurants pourront ouvrir et le couvre-feu pourrait être décalé" à 22 heures, avait ainsi détaillé le président de la République. Les bars et discothèques resteront quant à eux encore fermés jusqu'à nouvel ordre...

Pour les salles de sport, même date de réouverture que les restaurants. Leur réouverture pourrait avoir lieu en avril 2021 minimum là aussi, avec un couvre-feu décalé à 22 heures, à condition que la situation sanitaire soit favorable. Ces établissements peuvent recevoir une somme correspondant à 20 % de leur chiffre d'affaires de 2019, si cela dépasse les 10 000 euros déjà prévus.

