"Parcs d'attraction et Covid : ouverture le 9 juin, mais pas pour tous !"

PARC D'ATTRACTION et COVID - Parc Astérix, Futuroscope, Le Pal, Walibi... Les parcs d'attraction de France préparent leur réouverture, même s'ils ne seront pas tous au rendez-vous ce mercredi 9 juin. Parcs d'attractions, zoos, musées, salles de concert ou de sport, découvrez toutes les étapes de réouverture des lieux culturels et de loisirs.

[Mis à jour le 8 juin 2021 à 15h43] Ce mercredi 9 juin, les parcs d'attraction peuvent rouvrir leurs portes comme le Parc Astérix, avec un couvre-feu décalé à 23 heures, mais ils ne sont pas tous au rendez-vous, certaines réouvertures ont lieu plus tard, c'est le cas de Disneyland Paris. Il convient de vérifier, plus bas dans notre article, les dates de réouverture pour chaque parc. Les visites dans les parcs d'attraction se font uniquement sur réservation. Quant aux terrasses des restaurants et bars, elles accueillent à nouveau les clients avec une jauge de 50%, et un maximum de six personnes par table.

Depuis le 19 mai, les musées et monuments de France, tout comme les salles de cinéma et de théâtre, ont pu rouvrir leurs portes. Ces établissements culturels doivent toutefois respecter une jauge réduite, de 8 m² par visiteur. Là aussi, la plupart des visites sont uniquement sur réservation et les réouvertures ne se sont pas toutes faites en même temps (voir plus bas).

Parc d'attraction, salons, foires, salles de sport, piscines, théâtres, salles de concert, musées, monuments, ... La culture et les loisirs se déconfinent par étapes suivant des dates d'ouverture et un protocole sanitaire adapté au cas par cas. Tout savoir dans notre dossier.

Les parcs d'attraction peuvent rouvrir à compter du 9 juin. Mais chacun propose des dates de réouverture différentes, le temps de s'organiser. Découvrez les dates de réouverture des principaux parcs d'attraction de France, et les grandes lignes de leur protocole sanitaire :

Parc Astérix : 9 juin, avec une jauge réduite à 65% par attraction.

: 9 juin, avec une jauge réduite à 65% par attraction. Futuroscope : d'abord du 9 au 13 juin en continu, puis seulement le week-end du 19 et 20 juin, puis à partir du 26 juin en continu.

: d'abord du 9 au 13 juin en continu, puis seulement le week-end du 19 et 20 juin, puis à partir du 26 juin en continu. Walibi Rhône-Alpes : 9 juin, la réservation en ligne est fortement conseillée.

: 9 juin, la réservation en ligne est fortement conseillée. Le Pal : 9 juin, aucune jauge réduite

: 9 juin, aucune jauge réduite Puy du Fou : 10 juin, uniquement ouvert du jeudi au dimanche, puis du 1er juillet au 7 novembre, il sera ouvert tous les jours.

: 10 juin, uniquement ouvert du jeudi au dimanche, puis du 1er juillet au 7 novembre, il sera ouvert tous les jours. Mer de Sable : 12 juin

: 12 juin Parc Spirou : 12 juin

: 12 juin Nigloland : 12 juin

: 12 juin Parc Saint Paul : 12 juin

: 12 juin Vulcania : 16 juin

: 16 juin Disneyland Paris : 17 juin, avec une jauge réduite de 65% et le port du masque à partir de 6 ans.

: 17 juin, avec une jauge réduite de 65% et le port du masque à partir de 6 ans. Fraispertuis City : 3 juillet

Quelle ouverture des salles de spectacle et de jeux ?

Les cinémas, musées, monuments, théâtres et autres lieux de spectacles assis ont rouvert depuis le 19 mai. Une jauge était instaurée à 35 % de la capacité d'accueil maximale et à compter du 9 juin, la jauge d'accueil des cinémas, théâtres et salles de spectacles monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond de 5000 personnes par salle. Découvrez la liste des établissements rouverts :

Théâtres (jauge réduite à 65%)

Salles de spectacle (jauge réduite à 65%)

Cinémas (jauge réduite à 65%)

Conservatoires et écoles de musique (jauge réduite à 65%)

Salles de jeux - casinos, bowlings (jauge réduite à 65%, les activités avec contact restent fermées).

Chapiteaux (jauge réduite à 65%)

A compter du 30 juin, il n'y a plus de jauge d'accueil dans les cinémas, théâtres et salles de spectacles. Quant à la réouverture des fêtes foraines, elle aura lieu à partir du 9 juin, a annoncé le président de la Fédération des forains de France. Mais tous ne vont pas rouvrir le 9 juin, le temps de s'organiser, comme la Fête des Loges.

Le 9 juin, les salons et foires rouvrent à 50 % de leur capacité initiale, avec un plafond de 5 000 personnes maximum. Un pass sanitaire est demandé si plus de 1 000 personnes sont accueillies malgré la jauge réduite. A compter du 30 juin, la jauge ne sera plus réduite dans les salons et les foires et le pass sanitaire sera toujours exigé si la capacité d'accueil dépasse les 1 000 personnes.

Tous les zoos de France ont pu rouvrir leurs portes le 19 mai 2021 avec des jauges de 50% de leur capacité totale. Découvrez notre sélection des meilleurs avec les mesures sanitaires appliquées pour chacun de ces parcs animaliers :

Si de nombreux musées, monuments et salles d'exposition ont confirmé leur réouverture depuis le 19 mai, avec une jauge réduite de 8 m² par visiteur, dont de très grandes institutions comme le Louvre, Orsay ou le château de Versailles, d'autres ont besoin de plus de temps : côté musées, la Fondation Louis Vuitton n'ouvrira que le 22 septembre 2021. Côté monuments, la tour Eiffel n'ouvrira que le 16 juillet. Les musées et monuments peuvent rouvrir sans avoir recours au pass sanitaire, réservé seulement aux lieux et événements accueillant plus de 1000 personnes. À partir du 9 juin, les touristes auront quant à eux l'obligation de visiter les lieux culturels de France avec un pass sanitaire, déployé au niveau européen le 1er juillet.

Voici une liste non exhaustive des grandes institutions qui ont rouvert à Paris comme dans toute la France depuis la fin du mois de mai :

Musée du Louvre

Musée d'Orsay

Bourse de Commerce - Pinault

Centre Pompidou

Palais de Tokyo

Musée Carnavalet

Muséum d'Histoire Naturelle

Musée de l'Orangerie

Château de Versailles

Arc de Triomphe

Musée Grévin

Musée de l'Homme

Fondation Giacometti

Fondation Cartier

Musée Marmottan-Monet

Maison Européenne de la Photographie (MEP)

Musée Guimet

Palais Galliera

Musée des Arts Décoratifs

Cité des Sciences et de l'Industrie

Musée du Luxembourg

Musée Picasso

Muséum de Toulouse

Musée des Confluences de Lyon

Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon

Centre Pompidou de Metz

Mucem de Marseille

Palais des Beaux-Arts de Lille

Cité internationale de la tapisserie à Aubusson

Château de Versailles

Les restaurants, bars et café ont rouvert leurs salles intérieures depuis le 9 juin, à 50 % de leur capacité d'accueil, à l'exception des restaurants d'hôtels ouverts à 100 %. Les terrasses sont désormais ouvertes à 100 %. Les tables sont limitées à 6 personnes maximum, en places assises, et un cahier de rappel papier ou numérique est exigé dans les salles intérieures pour que les clients puissent se signaler. Enfin, le 30 juin, un point d'étape sera fait et pourrait permettre d'alléger ce dispositif.

Depuis le 9 juin, les établissements sportifs couverts dont piscines et sports sans contact sont autorisés pour tous les pratiquants, dans le respect d'une jauge d'accueil de 50 %. Le 30 juin, les établissements sportifs couverts et les sports avec contact sont autorisés pour tous les pratiquants.

A compter du 30 juin, les salles de concert peuvent rouvrir leurs portes, avec un nombre limité de personnes fixé par le préfet et un protocole sanitaire à respecter, dont le pass sanitaire si la salle excède les 1 000 personnes. Les festivals de plein air debout peuvent rouvrir avec une jauge de 4m² par festivalier, et un plafond maximal défini par le préfet. Le pass sanitaire est toujours demandé si plus de 1 000 personnes sont accueillies dans les festivals de plein air.

On ne la connaît pas encore. Les établissements, fermés depuis le 16 mars 2020, sont dans l'attente... Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, fixera une date de réouverture des discothèques à compter du 15 juin prochain.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis le 19 mai, tous les commerces et rayons de magasin dits "non essentiels", mais également les centres commerciaux, ont rouvert leurs portes au public. Des nouvelles mesures de freinage contre le Covid-19 ont été mises en place à l'échelle nationale dans tous les commerces à cette date, à savoir :

Port obligatoire du masque dès l'âge de 11 ans.

Mise à disposition de produit hydro-alcoolique à l'entrée du magasin, dont l'utilisation est obligatoire dès l'âge de 11 ans.

Affichage des mesures sanitaires et des gestes barrières à respecter.

Jauge d'accueil : affichage de la capacité maximale d'accueil à l'entrée du magasin. 9 juin : jauge de 4 m² par client. Nota bene : une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d'une même unité sociale (familles par exemple) ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé etc.). 30 juin : jauge à 100% de l'effectif.

: affichage de la capacité maximale d'accueil à l'entrée du magasin. : jauge de 4 m² par client. : une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d'une même unité sociale (familles par exemple) ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé etc.). : jauge à 100% de l'effectif. Affichage des horaires d'ouverture et d'affluence à l'entrée du magasin.

Affichage de la distanciation physique près des caisses.

Invitation à télécharger l'application TousAntiCovid.

Contrôle de la jauge dans les magasins par une personne à l'entrée ou par un dispositif de comptage pour les centres commerciaux de plus de 400 m² uniquement. (Voir plus bas le calendrier des jauges à respecter)

Sens de circulation unique à l'entrée et dans le magasin recommandé.

Marquage au sol recommandé près des caisses pour faire respecter la distanciation physique.

Marquage au sol recommandé à l'extérieur en cas de file d'attente pour faire respecter la distanciation physique.

Mise en place d'un système de rendez-vous ou de réservation de créneau horaire recommandés.

Commande en ligne recommandée.

Nettoyage des locaux

Ventilation des locaux, naturelle ou mécanique, par deux points distincts lorsque cela est possible. Dans un avis du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) publié le 28 avril relatif à l'aération et la ventilation des ERP (Etablissements Recevant du Public) dans le contexte de la pandémie Covid-19, il est recommandé "d'effectuer une aération des espaces clos des ERP en présence des personnes et d'ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures. Dans les situations ou l'aération n'est actuellement pas possible ou insuffisante (ex. fenêtres bloquées), des solutions techniques doivent être mises en place (par ex. abattants ou aérateurs dans la partie supérieure des fenêtres, ventilation par insufflation, etc.). Egalement, consulter le protocole sanitaire renforcé rédigé par le ministère de l'économie.