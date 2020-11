"Bureau de poste ouvert : les services assurés durant le confinement"

BUREAU DE POSTE - Tout comme les services publics en général, les bureaux de poste font partie de la liste des commerces jugés "essentiels" à la vie de la Nation et restent donc ouverts durant ce reconfinement instauré pour freiner la propagation du coronavirus.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 14h50] Les bureaux de poste de France, et la totalité de ses points de contact, continuent à fonctionner normalement durant cette deuxième phase de confinement qui est en vigueur actuellement jusqu'au 1er décembre 2020. A ce jour, la totalité des bureaux de poste sont ouverts en France et assurent la distribution du courrier, des colis et de la presse quotidienne 6 jours sur 7. La totalité des distributeurs de billets est également opérationnelle. La Poste continue par ailleurs à assurer les services de proximité pour accompagner les personnes âgées, isolées ou vulnérables, comme le portage de repas et de médicaments du lundi au samedi, et propose de nouveaux services à ceux qui doivent continuer à rester chez eux.

Néanmoins, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire du Covid-19 et de l'absentéisme des équipes, des horaires aménagés pourraient être pratiqués à moyen terme dans les 7 700 bureaux de poste de l'Hexagone, selon une répartition géographique définie, comme ce fut le cas durant le confinement de ce printemps 2020. Le cas échéant, nous vous en tiendrons informés aussitôt sur cette page.

Un nouveau service de proximité gratuit depuis ce printemps

Pour limiter le déplacement des personnes vulnérables, La Poste "propose désormais de collecter à leur domicile leur courrier à envoyer. Ce service est gratuit et il suffit pour en bénéficier de se signaler à son facteur, lors de son passage ou en apposant un mot ou un signe sur sa boîte aux lettres. Pour affranchir le courrier, deux possibilités : imprimer une étiquette d'affranchissement depuis laposte.fr, ou payer l'affranchissement directement au facteur par chèque ou en espèces avec l'appoint".

Un service d'expédition de lettre recommandée

"La Poste propose désormais à tous ses clients d'envoyer une lettre recommandée physique, sans se déplacer en bureau de poste. Une étiquette d'affranchissement dédié aux envois en recommandé est disponible sur laposte.fr. Les facteurs collectent les lettres recommandées au cours de leur tournée, selon les jours de passage habituels".