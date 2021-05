"TousAntiCovid Signal : comment fonctionne le cahier de rappel au restaurant ?"

TOUS ANTI COVID SIGNAL. Pour remplacer le cahier de rappels papier dans les restaurants, bars et salles de sport, le gouvernement propose une nouvelle fonctionnalité, "Signal", dans l'application TousAntiCovid. Comment ça marche ? Quand sera-t-elle utilisée ?

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 19h24] Dans le but de renforcer la lutte contre la propagation du Covid-19 en transmettant rapidement des informations sur les cas de contamination auquel on peut être exposé, le gouvernement met à disposition un nouveau volet de son application, baptisé TousAntiCovid Signal. Cette toute nouvelle fonctionnalité permet d'améliorer le traçage des cas contacts qui fréquenteront l'intérieur d'un bar, d'un restaurant ou d'une salle de sport, à compter du mercredi 9 juin 2021.

TousAntiCovid Signal, version numérique du cahier de rappel que l'on a pu connaître au déconfinement d'octobre 2020, "fait partie du nouveau protocole sanitaire donc il accompagnera les différentes phases du déconfinement progressif et persistera au moins tout l'été. Le système sera peut-être revu en septembre en fonction de l'évolution de l'épidémie", explique le ministère des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Mais que les technophobes se rassurent, si le cahier de rappel est obligatoire, l'application numérique ne sera pas la seule façon pour les clients de s'enregistrer, le cahier de rappel version papier continuera à exister, mis à disposition des clients par les gérants des salles de restaurant, bar ou des salles de sport.

Mais globalement, cette solution de cahier de rappel numérique semble plus simple, notamment pour les professionnels : "Nous étions demandeur de cette solution numérique, elle simplifie notre travail, il y a aussi une discrétion plus forte des données et moins de contact avec le personnel donc une meilleure sécurité sanitaire", explique Serge Gaillard, président de la branche cafés-brasseries de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie).

Les restaurants, bars ou salles de sport ont l'obligation d'afficher à la réouverture de leurs salles intérieures le 9 juin un QR Code que les clients devront scanner à l'entrée de l'établissement grâce à l'application TousAntiCovid Signal. Chaque passage dans un établissement de ce type est enregistré pour une durée de deux heures dans le smartphone du client. Le personnel travaillant sur le lieu est enregistré quant à lui pour une durée de 12 heures. Tout lieu et date de visite sont stockés sur le smartphone. Si l'un des clients se déclare positif au Covid-19 dans l'application TousAntiCovid Signal, tous les clients ayant fréquenté l'établissement durant la même plage horaire recevront alors une notification, qui peut avoir deux couleurs différentes :

Notification orange : vous la recevez si vous avez fréquenté le même établissement qu'au moins une personne contaminée. "Les consignes sont alors d'aller se faire tester immédiatement, de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes", indique le gouvernement dans un communiqué.

: vous la recevez si vous avez fréquenté le même établissement qu'au moins une personne contaminée. "Les consignes sont alors d'aller se faire tester immédiatement, de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes", indique le gouvernement dans un communiqué. Notification rouge : vous la recevez si vous avez fréquenté un établissement déclaré comme cluster par l'agence régionale de santé (au moins 3 personnes détectés au minimum). Il sera alors conseillé de vous isoler et de vous faire tester.

Nota bene : le client recevant la notification ne sait pas dans quel établissement il est rentré en contact, il ne reçoit que la date de contamination potentielle.

A quoi sert le QR Code dans TousAntiCovid Signal ?

L'utilisation d'un QR Code facilite considérablement la manière de relayer les informations sur les cas de contaminations. En intégrant le QR code, TousAntiCovid permet à ses utilisateurs de scanner un code à l'entrée de certains établissements : bars, restaurants, musées, lieux de culture, etc. Si une personne étant passé dans ce lieu au même moment se déclare positif au coronavirus dans les jours qui suivent, une alerte est alors envoyée aux autres usagers.

TousAntiCovid Signal protège-t-il les données personnelles ?

Pour les plus frileux sur la question des données, le gouvernement a assuré qu'"aucune donnée nominative n'est collectée. "Les QR codes générés par les établissements sont des crypto-identifiants qui ne permettent de retrouver ni le nom ni l'adresse des lieux", est-il écrit dans le dossier de presse communiqué aux journalistes. Vous ne serez ni "tracé", ni identifié, mais seulement informé". De plus, les données s'effaceront au bout de 14 jours de l'application TousAntiCovid Signal, approuvée par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés). "Lorsqu'une personne est alertée, les utilisateurs de TousAntiCovid ne sont ni informés du nom de l'endroit où le contact à risque a eu lieu ni de l'identité de la personne contact (cette information n'existe pas sur le serveur)", est-il ajouté dans ce dossier de presse. Depuis le 2 juin 2020, 14,7 millions de Français ont déjà téléchargé cette application de contact tracing permettant d'être alerté en cas de rencontre avec une personne contaminée par le coronavirus.

Uniquement à l'intérieur des salles des restaurants et bars, et dans les salles de sport. "Il ne sera pas nécessaire d'utiliser un cahier de rappel classique ou numérique en terrasse ou au cinéma", précise le cabinet du secrétaire d'État chargé de la Transition numérique, Cédric O. "Nous avons ciblé les espaces clos mal aérés où le port du masque n'est pas continu et où le virus peut se transmettre à plus de cinq mètres de distance, ainsi que plusieurs heures après le départ d'une personne infectée."

L'application de traçage TousAntiCovid est dotée d'une fonctionnalité baptisée "Carnet". Ce carnet, qui ne porte pas le nom de pass sanitaire mais qui le représente, permet de stocker et d'afficher rapidement, lors des contrôles, une preuve d'un test PCR ou antigénique récent, un certificat de vaccination ou d'immunité naturelle au Covid-19. L'objectif affiché est clair : permettre une circulation plus aisée entre les pays, en accélérant et en rendant plus faciles les contrôles lors des embarquements à l'aéroport et dans les ports.

Autre but de ce carnet, rendre impossible les fraudes, notamment avec la falsification de test négatif. Concrètement, le fonctionnement de cette nouvelle option est très simple, il suffit de rentrer ses informations dans l'application, qui s'occupera de générer un QR code qu'il conviendra de présenter lors des contrôles et qui centralise toutes les données. En plus de la version papier remise aux personnes testées ou vaccinées, ces documents sont disponibles en version numérique sur la plateforme sidep.gouv.fr. C'est sur cette plateforme qu'il convient de récupérer ses informations et de les transférer sur la fonctionnalité Carnet de TousAntiCovid.

Le pass sanitaire numérique est stocké dans TousAntiCovid Carnet. Les trois différents cas de figure du laisser-passer sanitaire sont stockés dans TousAntiCovid Carnet, à savoir :

Il s'agit d'une façon de simplifier les preuves relatives à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, et ainsi de fluidifier les contrôles à l'embarquement ou à l'entrée des lieux de plus de 1 000 personnes. Concrètement, TousAntiCovid, après avoir rentré ses informations délivrées par un certificat, permet d'afficher un QR code, sorte de code barre, pour un contrôle rapide. Le pass sanitaire via TousAntiCovid reste bien entendu facultatif, le format papier du pass sanitaire est tout aussi valable.

Le pass sanitaire (au format numérique via TousAntiCovid Carnet, ou au format papier) est obligatoire à compter du 9 juin à l'entrée des lieux rassemblant plus de 1 000 personnes, mais pas dans les espaces "ouverts" et "circulants". Dès le 1er juillet, le pass sanitaire sera indispensable pour voyager dans l'Union européenne.

Le 9 juin, l'application de lecture TousAntiCovid Verif sera déployée pour contrôler les pass sanitaires. Elle sera téléchargeable et à disposition des organisateurs d'évènements ou de lieux de plus de 1 000 personnes. Au moment de la vérification du pass sanitaire, ceux-ci verront apparaître le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, et un voyant vert ou rouge pour valider ou non l'accès.

Une autre version sera téléchargeable, avec un accès restreint, pour les compagnies aériennes dès le 1er juillet, pour le contrôle du pass sanitaire aux frontières des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen.

L'application de contact tracing fonctionne avant tout par bluetooth. Elle permet à un usager testé positif de pouvoir alerter les personnes rencontrées autour de lui. L'idée principale ? Casser la chaîne de transmission du Covid-19. "Quand une personne est testée positive, elle reçoit un code à usage unique avec son résultat de test. Si elle le souhaite, elle peut alors utiliser ce code pour signaler dans l'application qu'elle a été testée positive", avait précisé le ministère de la Santé, Olivier Véran, lors de la création de l'application. Du côté des personnes alertées après la rencontre d'un cas positif, elles sont invitées à l'isolement et à être testées rapidement. En plus de la nouvelle fonctionnalité "Carnet", l'utilisateur de TousAntiCovid peut accéder à toutes les informations sur sa situation épidémiologique ou trouver tous les centres de dépistage et de vaccination autour de chez lui.

L'application TousAntiCovid est téléchargeable sur tous les iPhones. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'Appstore et d'y télécharger l'application.

Tout comme sur les téléphones Apple, l'application TousAntiCovid est disponible sur les appareils fonctionnant avec Android. Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur le Google Play Store.

TousAntiCovid permet de télécharger directement l'attestation dérogatoire de déplacement, nécessaire avec le couvre-feu. Il suffit d'aller tout en bas de la page d'accueil de TousAntiCovid et de cliquer sur "Attestation déplacement" pour être envoyé vers l'attestation dérogatoire au format numérique.