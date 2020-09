Vacances en France : où sont partis les Français cet été 2020 ?

VACANCES EN FRANCE - Le coronavirus a bouleversé les habitudes des Français cet été 2020. L'application mobile Weward a analysé leurs déplacements et dressé le bilan des destinations de vacances les plus plébiscitées.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 17h27] Cet été 2020, la circulation du coronavirus a modifié les plans de vacances des Français. L'application mobile gratuite WeWard est parvenue à dresser le bilan de leurs déplacements en analysant les données de géolocalisation de plus de 115 000 de ses utilisateurs, récompensés en monnaie digitale pour chaque pas effectué dans la rue. Première constatation : 43% des Français sont partis en vacances hors de leur département d'origine durant les mois de juin, juillet et août, pour une durée moyenne de 12 jours. La proportion de personnes partant en vacances varie évidemment selon les départements. L'Île-de-France détient la proportion de départs la plus élevée cet été, avec 55% des utilisateurs. L'été 2019, Ipsos et Europ Assistance recensaient 69% des Français qui partaient en vacances. WeWard constate ainsi une diminution de 40% des départs en vacances des Français cet été.

Second point important constaté par l'étude de l'application WeWard : seulement 10% des départs en vacances se sont faits à l'étranger contre 44% les années passées. Parmi les destinations étrangères plébiscitées par les Français, l'Espagne arrive en tête (comme l'an dernier), suivie du Portugal puis de l'Italie (cette année, le Portugal comptabilise presque le double des vacanciers comparé à l'Italie). Selon ces derniers chiffres, 90% des Français ont donc décidé de rester sur leur territoire. Alors, qu'ont fait les Français pendant cet été 2020 si particulier ? Découvrez-le ci-dessous.

Selon un rapport réalisé par l'application WeWard via sa plateforme WeWard Insight, ce sont les départements du Var, de l'Hérault et de la Vendée qui ont accueilli le plus grand nombre de vacanciers français cet été. "Une analyse plus fine selon le département d'origine apporte de nouvelles informations : il est à constater, par exemple, que de nombreux vacanciers Parisiens partent dans le Calvados tandis que les Bordelais restent en priorité sur la côte Ouest en partant dans ses départements voisins tels que les Landes ou la Charente Maritime", explique l'étude.

Destinations des vacanciers selon leur département d'origine. © WeWard

Enfin, l'étude de WeWard a observé un pic de vacanciers pendant la seconde semaine d'août avec une évolution de 12% des vacanciers. L'écart s'est creusé entre juilletistes et aoûtiens avec une plus grande majorité de départs au mois d'août (une constante de 8% des vacanciers seulement au mois de juillet). Le patriotisme touristique aura donc prévalu cet été grâce à la crise sanitaire. Et ce n'est pas fini : selon le dernier baromètre mensuel d'Atout France et de l'Office de tourisme et des Congrès de Paris, près de 68% des Français interrogés prévoient des séjours en France dans les six prochains mois.

Première destination touristique au monde, la France regorge de châteaux sublimes, de villages romantiques, de campagnes préservées, de montagnes et bords de mer dépaysants. Quelle destination choisir pour partir en famille ou en couple ? Quels endroits parcourir sans voiture ? Quels sont les spots à privilégier pour un dépaysement total ? Retrouvez nos recommandations et nos idées de destinations pour des vacances en France réussies ci-dessous.

Vous êtes à la recherche de destinations pour vos prochaines vacances en France ? Toutes les régions de France regorgent de sites naturels merveilleux et de trésors architecturaux. Certes, les régions phares restent la Provence et ses étendues d'oliviers, la Camargue et ses grands espaces entre marais, étangs, salins et dunes, la Corse et ses eaux turquoise et les Pyrénées et ses sentiers de randonnée. Pour les amoureux de nature, cap sur les majestueuses Gorges du Verdon, Calanques, dune du Pilat ou falaises d'Étretat... Côté bord de mer, on privilégiera la côté Atlantique si on ne veut pas croiser une foule de monde sur la Côte d'Azur.

Quelles vacances en France en couple ?

La France regorge de villages séduisants, de villes aux charmes mythiques, où se balader main dans la main est un vrai plaisir. De l'Alsace aux Pyrénées en passant par la Bourgogne ou le Rhône-Alpes, ces destinations sauront vous séduire :

Etretat : ses impressionnantes falaises où il est fort agréable de se promener, sa vieille halle surmontée d'un clocheton sans oublier ses villas à tourelles sont autant de lieux à découvrir en amoureux.

: ses impressionnantes falaises où il est fort agréable de se promener, sa vieille halle surmontée d'un clocheton sans oublier ses villas à tourelles sont autant de lieux à découvrir en amoureux. Gordes : dans le Vaucluse, ce village de Provence coiffé d'un puissant château et d'une église massive propose de belles balades dans les ruelles pavées qui vous conduiront de passages voûtés en maisons de pierre sèche de couleur blanche. Vous pourrez également y contempler le magnifique panorama sur le Lubéron.

: dans le Vaucluse, ce village de Provence coiffé d'un puissant château et d'une église massive propose de belles balades dans les ruelles pavées qui vous conduiront de passages voûtés en maisons de pierre sèche de couleur blanche. Vous pourrez également y contempler le magnifique panorama sur le Lubéron. La Roque-Gageac : installé confortablement au pied d'une falaise, ce village de Dordogne se caractérise par ses maisons couleur ocre ou dorée, son château, son manoir, son jardin exotique, ses forêts de chênes verts et sa rue principale qui borde le fleuve.

: installé confortablement au pied d'une falaise, ce village de Dordogne se caractérise par ses maisons couleur ocre ou dorée, son château, son manoir, son jardin exotique, ses forêts de chênes verts et sa rue principale qui borde le fleuve. Beaune : hôtels particuliers, maisons à colombage, jardins verdoyants, places colorées ... Autant de merveilles qui ne demandent qu'à être admirées par les voyageurs. Et comme vous êtes là au royaume des vins de Bourgogne, une halte chez un vigneron s'impose pour confronter votre palais aux meilleurs crus de la région.

: hôtels particuliers, maisons à colombage, jardins verdoyants, places colorées ... Autant de merveilles qui ne demandent qu'à être admirées par les voyageurs. Et comme vous êtes là au royaume des vins de Bourgogne, une halte chez un vigneron s'impose pour confronter votre palais aux meilleurs crus de la région. Saint-Guilhem-le-Désert est un village des plus pittoresques installé au coeur du Val de Gellone dans l'Hérault. En arpentant ses vieilles ruelles, les amoureux pourront admirer les maisons imbriquées les unes aux autres et se laisser conter les légendes qui entourent l'histoire du château du Géant.

est un village des plus pittoresques installé au coeur du Val de Gellone dans l'Hérault. En arpentant ses vieilles ruelles, les amoureux pourront admirer les maisons imbriquées les unes aux autres et se laisser conter les légendes qui entourent l'histoire du château du Géant. Saint-Malo : jetez l'encre et partez à l'assaut de la cité corsaire en débutant par une balade romantique sur le chemin de ronde des mythiques remparts de la ville.

: jetez l'encre et partez à l'assaut de la cité corsaire en débutant par une balade romantique sur le chemin de ronde des mythiques remparts de la ville. Saint-Lary Soulan , dans les Pyrénées, est un coquet village d'où se dressent des maisons de pierre et d'ardoise aux portes du Parc National des Pyrénées.

, dans les Pyrénées, est un coquet village d'où se dressent des maisons de pierre et d'ardoise aux portes du Parc National des Pyrénées. Rocamadour , dans le Lot, séduit par ses vieilles maisons, ses églises, ses tours et son château.

, dans le Lot, séduit par ses vieilles maisons, ses églises, ses tours et son château. Riquewihr : ce charmant village alsacien se visite à pied, main dans la main. Derrière ses fortifications se cachent de magnifiques demeures du XVe au XVIIIe siècle, un château à l'histoire passionnante, de belles enseignes en fer forgé, fontaines et cours pavées sans oublier les immenses nids de cigognes.

: ce charmant village alsacien se visite à pied, main dans la main. Derrière ses fortifications se cachent de magnifiques demeures du XVe au XVIIIe siècle, un château à l'histoire passionnante, de belles enseignes en fer forgé, fontaines et cours pavées sans oublier les immenses nids de cigognes. Annecy, une ville où l'on se balade au gré de ses envies. Nul besoin de carte, vous pourrez y flâner tranquillement en amoureux dans le dédale des ruelles fleuries qui s'agencent autour des quais du canal du Thiou.

Et aussi

Quelles vacances en France en famille ?

Parce que la proximité se veut rassurante par ces temps de coronavirus, près de la moitié des familles françaises privilégient des vacances dans leur région, tout en souhaitant dans l'idéal partir à la montagne. Selon Campings.com, spécialiste de la réservation d'hébergements de plein air, 40% des familles ont envisagé de rester dans leur région pour les vacances d'été.

Cette année 2020, au lendemain des nombreux rapatriements et quarantaines forcées, les Français recherchent la proximité, tout en rêvant de dépaysement et de grand air. Nombreux sont ceux qui souhaitent renouer avec la nature, quitte à partir sans voiture. Sentiers de randonnées à pieds ou à vélo, balades fluviales ou à cheval, vous aurez de quoi faire en France ! Enfin, savez-vous que de nombreux sites français ont comme un air de bout du monde ? Découvrez-les dans nos diaporamas ci-dessous.

Des vacances en France insolites

Saviez-vous que le village de Noyant-d'Allier en Auvergne abrite une pagode et des boutiques asiatiques avec parfois quelques animations traditionnelles ? Que le méandre de Queuille dans le Puy-de-Dôme est digne des paysages de la forêt amazonienne et que le lac de Lispach dans les Vosges a des petits airs de Canada ? C'est parti pour un voyage au bout du monde en France !

Où partir sans voiture ?

Si les grandes villes sont une évidence pour visiter la France sans voiture puisqu'elles disposent d'un bon réseau de transports, les Français seront surtout à la recherche de destinations où les moyens de transport sont plus écologiques, davantage connectés à la nature. Randonnées à vélo, à pieds ou à cheval, croisières fluviales, les idées ne manquent pas pour des vacances sans voiture en France.

Au mois de juillet prochain, il sera temps de partir où vous le souhaitez en France, pour une destination naturelle et/ou sportive, pour une escapade bien-être ou culturelle. Pour une destination nature, on privilégiera La Rochelle et ses îles iodées, la Bretagne et sa forêt de Brocéliande. Pour faire le plein de culture, rendez-vous en Sologne, entre châteaux et villages de charme. Enfin, les sportifs se régaleront au mont Ventoux pour une ascension des sommets à vélo, dans les Gorges du Tarn pour faire du canoë kayak ou dans le Vercors pour des visites spéléologiques de ses grottes.

Si les Français se ruent sur les bords de la mer au mois d'août, avides de plages et de soleil, ce sera le moment de partir à la montagne prendre un bol d'air dans les Pyrénées, dans le Vaucluse, sur les volcans d'Auvergne ou dans le marais poitevin. Enfin, le mois d'août est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir Paris, sans les Parisiens, la circulation et les touristes étrangers en moins !

Saviez-vous que le camping est le premier mode d'hébergement des vacances d'été pour les Français ? Parmi les meilleurs campings, collectionnant les labels et plébiscités années après années par les vacanciers, découvrez ces établissements qui font l'unanimité :

Petits paradis paisible au cœur d'un environnement préservé pour les amoureux de la nature, complexe hyper équipé pour les hyper actifs, mini-club pour amuser les bambins, spa pour se faire chouchouter, complexe nautique pour passer sa journée dans l'eau, randonnées à vélo pour découvrir l'arrière-pays... Ces campings ont tous quelque chose en plus qui saura vous séduire !

Les Français ont pour habitude de réserver à l'avance leur location de vacances en France, que ce soit des hôtels, des gîtes de France, des locations Airbnb. La plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements de particuliers annonce que les locations avec piscine ont la cote l'été (48,8% des recherches), tout comme les destinations balnéaires (43% des recherches) sont particulièrement plébiscitées.