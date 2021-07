"Pass sanitaire : étendu aux restaurant, cinéma et théâtre ?"

PASS SANITAIRE - Face à la flambée du variant Delta, le gouvernement réfléchit à une extension possible du pass sanitaire à d'autres activités de loisirs comme le restaurant, le théâtre ou le cinéma, en plus du voyage et des concerts. Egalement, il évoque la possibilité de rendre les tests négatifs payants. Tout savoir.

[Mis à jour le 8 juillet 2021 à 16h24] Face à la montée du variant Delta du Covid-19, qui représente désormais plus de 40% des contaminations sur le sol français, le gouvernement se réunit ce lundi 12 juillet en conseil de défense sanitaire pour débattre des différentes pistes envisagées pour réduire les contaminations. Parmi celles-ci, le pass sanitaire, actuellement obligatoire en France pour se rendre dans des lieux rassemblant plus de 1 000 personnes, en discothèque ou pour voyager, pourrait "concerner davantage d'activités", a annoncé lundi 5 juillet sur France Inter, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le pass sanitaire sera-t-il bientôt obligatoire pour aller au théâtre, au musée ou au restaurant ? "L'idée que l'on puisse utiliser son pass sanitaire non seulement pour aller au stade – et je ne parle pas seulement des images un peu folles de l'Euro de football -, mais aussi pour se rendre au cinéma, au théâtre, au restaurant ne me choquerait pas", a ainsi avancé Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale dans les colonnes du Monde ce jeudi 8 juillet.

Parmi les trois preuves possibles du pass sanitaire (certificat de vaccination, test PCR ou antigénique négatif récent ou test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois certifiant l'immunité au Covid-19), le gouvernement envisage des incitations supplémentaires à privilégier la vaccination. "On peut aussi imaginer (...) qu'à un moment donné la question de la gratuité des tests (...) se pose", notamment une fois que la vaccination aura été "proposée à tous les Français", avait argumenté lundi dernier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. En effet, les tests sont actuellement pris en charge par la sécurité sociale, et le gouvernement souhaiterait mettre fin spécifiquement aux remboursements des tests de confort, réalisés alors que les intéressés ne présentent pas de symptômes ou ne sont pas cas contacts, pour partir en voyage ou se rendre à un loisir.

.@GabrielAttal : "Il faut convaincre très largement les Français de se faire vacciner davantage, imaginer des incitations, en utilisant par exemple le pass sanitaire" #le79Inter pic.twitter.com/Fc8n5RJQxY — France Inter (@franceinter) July 5, 2021

Enfin, d'autres pistes ont été évoquées par le gouvernement, comme de rendre la vaccination obligatoire aux soignants, d'imposer des mesures de freinage supplémentaires territorialisées ou aux frontières... Les décisions du gouvernement seront rendues publiques la semaine prochaine.

Qu'est-ce qu'exactement le pass sanitaire et quels sont ses critères d'obtention ? Comment récupérer son pass sanitaire au format papier ou numérique ? Toutes les réponses à vos questions :

Le pass sanitaire, au format papier ou numérique, a pour objectif de simplifier les contrôles aux frontières des pays d'Europe et de réguler l'accès à des rassemblements "statiques" de plus de 1 000 personnes en France. Le QR code du pass sanitaire permet à son titulaire de le scanner à l'entrée de l'établissement culturel ou sportif exigeant le dispositif, ou pour accéder à l'embarquement d'un avion, d'un bateau, ou franchir une frontière en Europe. Le pass sanitaire numérique permet de réguler ces lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Stocké ou non dans l'application mobile éditée par l'Etat, TousAntiCovid, sous l'intitulé "TousAntiCovid Carnet", il intègre trois types de preuves relatives à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir le justificatif d'une vaccination, le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, ou du rétablissement du titulaire suite à une contamination :

Preuve n°1 : Dernier test négatif, PCR ou antigénique de moins de 48 heures

Le certificat de test virologique négatif au Covid-19 est délivré à son titulaire pour prouver son "absence d'infection active", selon les propos du Conseil scientifique. Ce test virologique, "RT-PCR ou antigénique négatif", doit avoir été effectué en laboratoire ou en pharmacie "dans un délai de moins de 48 heures" en France, ou dans un délai de moins de 72 heures pour certains pays d'Europe. Mais attention, le test virologique au Covid-19 présent dans le pass sanitaire ne peut avoir été effectué par un auto-test, car ce dernier n'est pas certifié par l'administration, qui saisit les résultats de tests dans l'outil SI-DEP (Système d'Information national de Dépistage Populationnel pour le Covid-19, géré par le ministère de la Santé et l'AP-HP). "L'autotest, en raison de sa plus faible sensibilité pour les personnes asymptomatiques (d'où l'intérêt de sa répétition) et de son non enregistrement dans le programme SIDEP, ne peut pas être retenu pour l'instant comme preuve par le pass sanitaire" a précisé le Conseil scientifique.

Preuve n°2 : Certificat de vaccination anti-Covid

Preuve de l'"immunité induite par les vaccins", le certificat de vaccination est valable au bout de deux semaines après la 2e injection d'un vaccin avec deux injections ou après l'injection d'un vaccin chez les personnes ayant déjà été contaminées par le Covid-19, ou au bout de quatre semaines après l'injection d'un vaccin avec une seule injection (Johnson & Johnson). Il est remis par votre centre de vaccination ou votre médecin et indique les nom, prénom, date de naissance, date et rang de dernière injection, statut de la vaccination et nom du vaccin injecté. Il comporte deux cachets électroniques : un Datamatrix authentifiant le document via la norme 2D-DOC, et un QR Code, "permettant à l'utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation numérisée dans la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet", précise l'Assurance Maladie. L'Assurance maladie met à disposition de tous les vaccinés leur certificat de vaccination sous forme de QR code à télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr, afin de l'imprimer ou de l'importer dans l'application TousAntiCovid.

Preuve n°3 : Attestation d'immunité naturelle

L'attestation d'immunité naturelle est un certificat attestant que son titulaire a déjà été infecté par le Covid-19 et qu'il a depuis été immunisé en développant des anticorps. Le certificat, sous format papier ou numérique, est délivré par les autorités sanitaires après que son titulaire ait connu un "épisode d'infection à Covid clinique et/ou virologique (RT-PCR pi antigénique) de moins de 6 mois", d'après le Conseil scientifique et qu'il ait réalisé un test PCR ou antigénique positif de plus de deux semaines et datant de moins de 6 mois.

Pour les non-vaccinés, il faut justifier d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet. Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (14 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier :

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

Accéder à la plateforme Ameli pour télécharger votre pass sanitaire

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vaccinées depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Alors que l'application TousAntiCovid n'avait jamais été rendu obligatoire, le pass sanitaire est rendu obligatoire pour se rendre dans les établissements culturels ou de loisirs rassemblant plus de 1 000 personnes, et pour voyager en Corse, en Outre-mer ou en Europe. En ce qui concerne l'accès aux bureaux, bars, restaurants, musées et autres pratiques de la vie quotidienne, l'exécutif a décidé de se passer de ce pass sanitaire en misant sur "une couverture vaccinale satisfaisante de la population" pour les réouvertures. "Il ne faut pas empêcher les gens de vivre", avait alors expliqué Emmanuel Macron, à propos de l'utilisation de ce pass sanitaire.

Le Sénat, qui a adopté le pass sanitaire dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 mai, a précisé que ce pass est un dispositif provisoire qui n'existerait que jusqu'au 30 septembre 2021, au moment de la sortie de l'état d'urgence, sauf si le parlement vote sa prolongation.

Le pass sanitaire n'est rendu obligatoire qu'à partir de 11 ans. Sous la responsabilité parentale, les mineurs doivent réaliser un test virologique ou antigénique de dépistage du Covid-19 pour l'obtenir, étant donné que la vaccination n'est ouverte actuellement qu'aux plus de 18 ans à l'exception des 16-17 ans "vulnérables à très haut risque face au Covid-19 ou proches de personnes immunodéprimées". Les parents peuvent sauvegarder les certificats de leurs enfants dans l'application mobile TousAntiCovid.

Les services de sécurité des établissements recevant du public, les organisateurs d'événements, tout comme les compagnies aériennes, police et douanes, sont habilités à vérifier le pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 1 000 personnes ou un avion. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Les professionnels non autorisés à contrôler le pass sanitaire encourent une peine d' un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le pass sanitaire permet de franchir les frontières séparant un pays à un autre en Europe, depuis le 1er juillet. Il est scanné par les compagnies aériennes ou maritimes lors de l'embarquement via le QR Code contenu dans le résultat du test virologique ou le certificat de vaccination. Le pass sanitaire est également requis pour franchir les frontières de l'Union européenne en voiture ou en train, scanné par la douane ou la police. Les Etats membres sont obligés d'accepter les vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Les vaccins russe Spoutnik ou chinois Sinopharm ne sont en revanche pas valables.

Les pays concernés par le pass sanitaire sont les 27 états membres de l'Union Européenne : France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Irlande, Croatie, Grèce, Autriche, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Bulgarie, Chypre, Malte, Danemark, Pologne, Finlande, Suède, Hongrie et Tchéquie, mais aussi les pays de l'espace Schengen qui ne sont pas dans l'UE : Liechtenstein, Suisse, Islande et Norvège, et les principautés de Monaco et d'Andorre.

Des conditions de validité qui diffèrent toutefois selon les pays

"Les règles fixées pour l'entrée et la sortie restent propres à chaque pays" précise Bercy. Les règles du pass sanitaire ne sont en effet pas toutes les mêmes selon les pays d'Europe, notamment concernant la durée du test négatif, la distinction entre un test PCR ou antigénique, ou encore la définition du schéma de vaccination complet. En Espagne et en Italie, tout comme en France, on ne fait pas de distinction entre test PCR ou antigénique. Et la durée de validité requise est de 48 heures maximum. En Allemagne, en Grèce, en Croatie ou au Danemark, le test PCR négatif peut être réalisé 72 heures avant, là où 48 heures maximum sont exigées pour le test antigénique. Il convient de vérifier à chaque fois les règles sanitaires de chaque pays en effectuant sa recherche à l'onglet Conseil aux Voyageurs du site Diplomatie.gouv.fr. Exemples pour le Portugal ou l'Espagne :

Les conditions de validité du pass sanitaire au Portugal : soit un certificat justifiant d'une vaccination complète datant d'au moins 14 jours par l'un des vaccins reconnus par l'Union européenne, soit une immunité attestée par un test positif TAAN réalisé il y a plus de 11 jours et moins de 180 jours, soit un certificat de test PCR négatif effectué dans les 72 heures ou de test antigénique datant de moins de 48 heures (pas d'autotest). Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés du pass sanitaire. En savoir plus.

: soit un certificat justifiant d'une vaccination complète datant d'au moins 14 jours par l'un des vaccins reconnus par l'Union européenne, soit une immunité attestée par un test positif TAAN réalisé il y a plus de 11 jours et moins de 180 jours, soit un certificat de test PCR négatif effectué dans les 72 heures ou de test antigénique datant de moins de 48 heures (pas d'autotest). Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés du pass sanitaire. En savoir plus. Les conditions de validité du pass sanitaire en Espagne : soit un certificat justifiant d'une vaccination complète datant d'au moins 14 jours, soit un certificat de rétablissement de la Covid-19 valable 180 jours après le 1er test de diagnostic positif, soit un certificat de test de dépistage d'infection active, avec résultat négatif, délivré dans les 48h précédant l'arrivée sur le territoire. Il peut s'agir d'un test NAAT (test de détection ARN du Covid-19 : RT-PCR, TMA, LAMP, NEAR…) ou d'un test antigénique inclus dans la liste de la Commission européenne (pas d'autotest). Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés du pass sanitaire. En savoir plus.

Si ce certificat permet en théorie d'être exempté de restrictions sanitaires comme la quarantaine, explique le site de la Commission européenne, pour les "personnes entièrement vaccinées ou guéries", le pass sanitaire européen n'exemptera pas la quarantaine imposée dans un des Etats membres si elle s'avère "nécessaire et proportionnée pour protéger la santé publique", par exemple en cas d'apparition d'un variant. Il convient de vérifier sur le site Re-open EU, les différentes mesures en place dans les pays européens, "notamment sur les exigences en matière de quarantaine et de tests pour les voyageurs".

Le pass sanitaire est obligatoire pour les liaisons entre la France hexagonale et la Corse ou encore, la France métropolitaine et l'Outre-mer. Le décret précise que "toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie" du résultat d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures ou d'un justificatif de vaccination.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les liaisons entre la France métropolitaine et l'Outre-mer. Comme pour la Corse, il faut présenter le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou un justificatif de vaccination. Il convient de vérifier en fonction des territoires si une quarantaine n'est pas imposée en plus, les règles variant selon les territoires d'Outre-mer. Pour la Nouvelle-Calédonie, les motifs impérieux sont maintenus pour les déplacements en provenance et à destination de l'Hexagone. Pour la Guyane, "la levée des motifs impérieux n'est pas à l'ordre du jour", selon le communiqué du ministère des Outre-mer.

Le certificat sanitaire européen n'a pour le moment aucune validité en dehors de l'Europe. Lors de son interview sur CBS, Emmanuel Macron a toutefois annoncé que le certificat sanitaire européen serait "proposé" aux citoyens des Etats-Unis. La venue de touristes américains serait facilitée en Europe, suggérant la possibilité d'accords bilatéraux pouvant être mis en place d'ici la fin de l'été.

Depuis le 9 juin, le pass sanitaire français est obligatoire pour accéder à certaines activités de loisirs à l'ère du Covid-19, comme de se rendre dans un stade pour assister à un match de foot, à un festival ou une discothèque. La condition de son usage dans les lieux pour lequel il est requis est fixée à une jauge supérieure à 1 000 personnes sauf pour les discothèques, pour lesquelles le pass sanitaire est obligatoire, quelle que soit la jauge. Les touristes étrangers, quant à eux, doivent obligatoirement se munir de ce pass pour se rendre en France. Attention, l'utilisation du pass sanitaire ne permet pas de se dispenser du port du masque ni de renoncer à exiger une ventilation suffisante des lieux clos. En revanche, le pass sanitaire n'est pas obligatoire dans les espaces ouverts et "circulants" ni dans les hébergements de vacances à l'exception des bateaux de croisière accueillant plus de 1000 passagers.

Le pass sanitaire n'est pas exigé pour se rendre au travail, dans un lieu d'enseignement, dans un lieu de vacances, à l'hôtel ou au camping, dans un service public, au restaurant, au supermarché, dans une grande surface, dans un marché, au théâtre, au cinéma, au musée, au zoo, dans un parc d'attraction, dans une bibliothèque, dans un établissement thermal, dans un lieu de culte. On fait le point sur les lieux où il est requis :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 juin 2021 pour les salons, les foires et les établissements sportifs couverts qui accueillent plus de 1 000 personnes, tout comme pour les voyages depuis et vers la Corse ou l'Outre-mer. Il a ensuite été mis en place le mercredi 30 juin 2021 pour les lieux culturels et sportifs (arènes, stades, terrains etc) accueillant plus de 1 000 personnes en intérieur comme en extérieur, notamment les festivals et concerts. Le pass sanitaire européen est désormais effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen.