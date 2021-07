"Pass sanitaire : musées, salles de sport, masque, ce qui change ce mercredi"

PASS SANITAIRE. Ce mercredi 21 juillet, le dispositif de lutte contre le Covid-19 devient obligatoire sans masque dans les lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes comme les salles de sport, musées, cinémas, parcs d'attraction... Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire au restaurant, centre commercial, train, cars et avions est quant à lui débattu à l'Assemblée nationale.

09:34 - L'obligation du port du masque levée dans les lieux où le pass sanitaire est requis Selon un décret publié au Journal Officiel mardi, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire est requis, dès ce mercredi. Toutefois, il revient au préfet du département du lieu ou à l'exploitant de l’évènement ou du lieu de décider de l'imposer ou pas. "Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et évènements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur", détaille le décret. 09:18 - Le pass sanitaire est-il requis dans les salles de sport et piscines ? Le cabinet de la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé que le pass sanitaire est obligatoire ce mercredi 21 juillet pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de cinquante personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. 08:57 - Les enfants doivent-ils présenter un pass sanitaire ? Si le pass sanitaire est obligatoire dès l'âge de 12 ans dans l'ensemble des établissements susmentionnés, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait de la "souplesse" pour les enfants et ados cet été, compte tenu du fait que la vaccination ne leur est possible que depuis le 15 juin. Un délai est accordé permettant à ces derniers de profiter de leurs vacances en famille. Le ministre de la Santé Olivier Veran a confirmé que la mise en application du pass sanitaire pour les mineurs est repoussée au 30 août 2021. 08:33 - Les inquiétudes des syndicats de la SNCF concernant le contrôle du pass sanitaire dans les trains Le projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire dans les trains est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. En attendant, les syndicats de la SNCF s'inquiètent déjà des contrôles en gares ou à bord des trains. "Nous avons l'impression que l'entreprise navigue à vue", a confié Bruno Poncet, le secrétaire général de Sud Rail. "Nous nous opposons à ce que nos collègues, agents de contrôle et agents d'escales, soient des policiers sanitaires". La direction de la SNCF n'a pas encore tranché sur le rôle à jouer entre les contrôleurs et le personnel de sécurité. "Mais l'objectif reste que ce soit le plus simple et le plus fluide possible", précise la compagnie ferroviaire à France Info. 08:12 - Comment obtenir le pass sanitaire quand on a déjà été contaminé par le Covid ? Si vous avez été testé positif il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois, récupérez votre certificat de test sur le portail Si-DEP, preuve de votre rétablissement, accompagnée d’un QR code. 07:53 - Comment récupérer son pass sanitaire ? Lors de l’injection de la première ou de la deuxième dose selon votre vaccin, vous recevez un document au format papier ou sur “le portail patient” du site de l’Assurance Maladie, qui comporte un QR Code. Ce certificat de vaccination n’est considéré complet que 7 jours après la dernière injection. Lorsque vous effectuez un test antigénique ou PCR négatif de moins de 48 heures, vous recevez le résultat du test au format papier ou au format numérique via le portail Si-DEP ou le lien reçu par SMS. 07:32 - Les nouvelles règles dès ce mercredi Ce mercredi, l'extension du pass sanitaire s'applique à tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Sont concernés les musées, les théâtres, les salles de spectacles, de sport ou de jeux, les bibliothèques, selon un décret paru mardi au Journal officiel. Comme l'a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran mardi sur RTL, "là où il y a le pass sanitaire", les personnes "pourront enlever le masque". 20/07/21 - 23:38 - La Défenseure des droits pointe du doigt "l'ampleur des atteintes aux droits et libertés fondamentales" La Défenseure des droits s'inquiète de la procédure accélérée choisie par le gouvernement pour voter le projet de loi sanitaire, qui comporte l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certains professionnels. Dans un avis publié ce mardi 20 juillet 2021 et relayé par LCI, Claire Hédon dénonce "l'ampleur des atteintes aux droits et libertés fondamentales prévues" par le texte. Et d'ajouter : "Tout en reconnaissant l’importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie, la Défenseure des droits s'interroge tant sur la méthode que sur la proportionnalité de la plupart des dispositions et restrictions présentes dans le texte." Dans ce contexte, elle réclame "un débat démocratique public de fond". Interrogée par franceinfo, elle déplore le fait que "des personnes privées vont être chargées de contrôler la situation sanitaire des individus, donc leur identité", "alors qu'en fait ce contrôle devrait relever des autorités publiques". 20/07/21 - 23:09 - Le trafic de faux passeports sanitaires, une pratique en plein essor en France Payer son pass sanitaire sans se faire vacciner. L'idée paraît saugrenue ; seulement voilà, depuis quelques jours les réseaux sociaux font état de plusieurs cas de fraude impliquant des personnels soignants. Le Parisien révélait, vendredi dernier, avoir réussi à se faire "faussement vacciner" dans un centre de vaccination pour la somme de 300 euros. Autrement dit, après avoir remis cette somme, "armé d'une caméra cachée", le journaliste du Parisien a pu obtenir un pass sanitaire "sans jamais avoir reçu la moindre injection". Cette pratique est devenue, à la suite des annonces de lundi soir, un vrai business - très - lucratif. L'article explique d'ailleurs que sur le réseau social Snapchat, certains trafiquants vendent ce document pour des sommes allant jusqu'à 450 euros. Il convient tout de même de rappeler que ce trafic est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. 20/07/21 - 22:40 - Passeport sanitaire au cinéma : "Nous n’avons eu qu’une semaine pour la mettre en place" À partir de mercredi, les personnes souhaitant se rendre dans les salles sombres seront soumises à l'extension du pass sanitaire. David Scantamburlo, le directeur marketing de CGR, le deuxième plus gros réseau français de cinémas, réagit à la mise en place de cette mesure dans les colonnes du Parisien : "Le pass sanitaire est une mesure que nous trouvons légitime. Mais nous n’avons eu qu’une semaine pour la mettre en place, et nous n’avons reçu que ce mardi matin les décrets définissant comment on s’organise..." Pour le contrôle des passeports sanitaires, une personne à temps plein sera dédiée à cette tâche. 20/07/21 - 22:11 - Pass sanitaire au festival des Eurockéennes de Belfort : "Une sorte de nouveau défi à relever" Le festival des Eurockéennes de Belfort, qui a ouvert ses portes ce mardi, s'apprête à accueillir ses visiteurs avec application du pass sanitaire. À partir de mercredi 21 juillet 2021, les festivaliers devront en effet justifier d'une vaccination totale contre le Covid-19, ou bien d'un test négatif. Interrogé par franceinfo, Jean-Paul Roland, directeur du festival, évoque "une sorte de nouveau défi à relever" pour "un festival de sortie de crise".

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les établissements sportifs couverts qui accueillent plus de 1 000 personnes (arènes, stades, terrains etc), les festivals et les concerts, devient obligatoire ce mercredi 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux et de danse, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire devient obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet en France dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. Au cours du mois d'août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, cars et trains de longues distances, avions.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Les restaurateurs, les personnels des établissements recevant du public, les organisateurs d'événements, tout comme les compagnies aériennes, police et douanes, doivent vérifier le pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, ou un avion, une frontière, et bientôt un car ou un train de longue distance. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.