"Pass sanitaire : restaurant, train, centre commercial, les nouvelles règles"

PASS SANITAIRE. Le dispositif de lutte contre le Covid-19, présenté sous la forme d'un QR Code sur papier ou via l'application TousAntiCovid Carnet, va devenir obligatoire dans les restaurants, centres commerciaux, cinémas, trains... A quelles dates et quelle est la liste de ces lieux ? Suivez les dernières annonces.

08:30 - Le pass sanitaire sera-t-il requis dans les restaurants d'entreprise ? Le ministère du Travail a apporté des précisions concernant le périmètre d'application du pass sanitaire dans le secteur de la restauration vendredi dernier. Non, les salariés n'auront pas l’obligation de présenter un pass sanitaire dans les restaurants d'entreprises ou dans les cantines, comme le stipule l’avant-projet de loi. Seul les restaurants accueillant un public "extérieur" sont concernés par l'extension du pass sanitaire (c'est le cas des restaurants des musées ou des théâtres également). 08:11 - Faut-il un pass sanitaire pour se rendre dans un zoo ? Les annonces de lundi soir ont jeté un froid sur l'ensemble du territoire où la pandémie semble repartir à la hausse. Aussi, à compter de mercredi 21 juillet prochain, il sera obligatoire de présenter un pass sanitaire si l'on veut accéder à des lieux - très - fréquentés par le public. Et les zoos n'échappent pas à cette obligation. Jusqu'à cette date, vous serez libre d'y circuler librement. 07:50 - Fermeture administrative pour les discothèques ne respectant pas le pass sanitaire Le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est adressé aux préfets de France à travers une lettre, ce dimanche 18 juillet 2021, exigeant de la fermeté concernant l'application des nouvelles mesures sanitaires, dont la fermeture administrative des discothèques qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire. "Vous veillerez tout particulièrement au respect du contrôle du pass sanitaire par les établissements le requérant dès à présent, et notamment les établissements de nuit. La fermeture administrative des établissements n’y procédant pas, ou de façon lacunaire, sera prononcée à brève échéance", a-t-il annoncé dans la lettre, consultée par l'AFP. 07:30 - Le délai pour disposer du pass sanitaire réduit à une semaine, sauf pour voyager Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé mardi que le délai pour disposer du pass sanitaire est désormais réduit à une semaine après la dernière injection d'un vaccin à deux doses (Pfizer, Moderna ou AstraZeneca). "Désormais, seuls 7 jours suffiront pour être considéré comme totalement protégé en France et accéder au pass sanitaire", a-t-il annoncé. Une décision approuvée par le Conseil scientifique, qui "considère que le schéma vaccinal peut-être accepté comme complet dès le septième jour après la dernière dose pour les vaccins ARNm ou AstraZeneca". En revanche, L'avis ne porte pas sur l'injection du vaccin Janssen, pour lequel il faut attendre quatre semaines après l'injection unique. De plus, "les règles européennes des 14 jours restent inchangées pour le moment", et ce pour tous les vaccins, a poursuivi le ministre de la Santé.

Le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 juin 2021 pour les salons, les foires et les établissements sportifs couverts qui accueillent plus de 1000 personnes, tout comme pour les voyages depuis et vers la Corse ou l'Outre-mer. Il a ensuite été mis en place le mercredi 30 juin 2021 dans les lieux culturels et sportifs (arènes, stades, terrains etc) accueillant plus de 1000 personnes en intérieur comme en extérieur, notamment les festivals et concerts. Le pass sanitaire européen est aussi effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Attention, l'utilisation du pass sanitaire ne permet pas de se dispenser du port du masque ni de renoncer à exiger une ventilation suffisante des lieux clos.

Deux prochaines étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire deviendra obligatoire à partir du 21 juillet en France dans les lieux de rassemblement accueillant plus de 50 personnes. Au cours du mois d'août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, centres commerciaux, trains et avions.

Le pass sanitaire, au format papier ou numérique, a pour objectif de simplifier les contrôles aux frontières des pays d'Europe et de réguler l'accès à des lieux ou des rassemblements. Un QR code associé à ce pass sanitaire peut être scanné à l'entrée de l'établissement exigeant le dispositif, ou pour accéder à l'embarquement d'un avion, d'un bateau, ou franchir une frontière en Europe. Le pass sanitaire numérique permet de réguler ces lieux et de "faciliter le système d'alerte" pour une meilleure traçabilité en cas de contamination au Covid-19, ou de remontée de cas-contact.

Stocké ou non dans l'application mobile éditée par l'Etat, TousAntiCovid, sous l'intitulé "TousAntiCovid Carnet", le pass sanitaire intègre trois types de preuves relatives à la situation médicale du titulaire face au Covid-19, à savoir le justificatif d'une vaccination, le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, ou du rétablissement du titulaire suite à une contamination :

Preuve n°1 : Dernier test négatif, PCR ou antigénique de moins de 48 heures

Le certificat de test virologique négatif au Covid-19 est délivré à son titulaire pour prouver son "absence d'infection active", selon les propos du Conseil scientifique. Ce test virologique, "RT-PCR ou antigénique négatif", doit avoir été effectué en laboratoire ou en pharmacie "dans un délai de moins de 48 heures" en France, ou dans un délai de moins de 72 heures pour certains pays d'Europe. Mais attention, le test virologique au Covid-19 présent dans le pass sanitaire ne peut avoir été effectué par un auto-test, car ce dernier n'est pas certifié par l'administration, qui saisit les résultats de tests dans l'outil SI-DEP (Système d'Information national de Dépistage Populationnel pour le Covid-19, géré par le ministère de la Santé et l'AP-HP). "L'autotest, en raison de sa plus faible sensibilité pour les personnes asymptomatiques (d'où l'intérêt de sa répétition) et de son non enregistrement dans le programme SIDEP, ne peut pas être retenu pour l'instant comme preuve par le pass sanitaire" a précisé le Conseil scientifique.

Preuve n°2 : Certificat de vaccination anti-Covid

Preuve de l'"immunité induite par les vaccins", le certificat de vaccination est valable au bout de deux semaines après la 2e injection d'un vaccin avec deux injections ou après l'injection d'un vaccin chez les personnes ayant déjà été contaminées par le Covid-19, ou au bout de quatre semaines après l'injection d'un vaccin avec une seule injection (Johnson & Johnson). Il est remis par votre centre de vaccination ou votre médecin et indique les nom, prénom, date de naissance, date et rang de dernière injection, statut de la vaccination et nom du vaccin injecté. Il comporte deux cachets électroniques : un Datamatrix authentifiant le document via la norme 2D-DOC, et un QR Code, "permettant à l'utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation numérisée dans la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet", précise l'Assurance Maladie. L'Assurance maladie met à disposition de tous les vaccinés leur certificat de vaccination sous forme de QR code à télécharger sur attestation-vaccin.ameli.fr, afin de l'imprimer ou de l'importer dans l'application TousAntiCovid.

Preuve n°3 : Attestation d'immunité naturelle

L'attestation d'immunité naturelle est un certificat attestant que son titulaire a déjà été infecté par le Covid-19 et qu'il a depuis été immunisé en développant des anticorps. Le certificat, sous format papier ou numérique, est délivré par les autorités sanitaires après que son titulaire ait connu un "épisode d'infection à Covid clinique et/ou virologique (RT-PCR pi antigénique) de moins de 6 mois", d'après le Conseil scientifique et qu'il ait réalisé un test PCR ou antigénique positif de plus de deux semaines et datant de moins de 6 mois.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (14 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire sera obligatoire dès l’âge de 12 ans dans l'ensemble des établissements susmentionnés. Mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait de la "souplesse" pour les enfants et ados cet été, compte tenu du fait que la vaccination ne leur est possible que depuis le 15 juin. Un délai sera accordé permettant à ces derniers de profiter de leurs vacances en famille. Le ministre de la Santé Olivier Veran a confirmé que la mise en application du pass sanitaire pour les mineurs serait repoussée au 30 août 2021.

Les services de sécurité des établissements recevant du public, les organisateurs d'événements, tout comme les compagnies aériennes, police et douanes, sont habilités à vérifier le pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 1000 personnes ou un avion. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Les professionnels non autorisés à contrôler le pass sanitaire encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.