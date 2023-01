"Grève RATP : fausse alerte ce vendredi 13, une mobilisation plus forte le 19 janvier"

GREVE RATP. Alors que le syndicat CGT avait appelé les agents de la RATP à se mobiliser ce vendredi 13 janvier pour les augmentations des salaires, aucune perturbation n'a finalement été annoncée dans les transports. Mais une grève se prépare jeudi 19 janvier, présageant une plus forte mobilisation.

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 12h40] Ce vendredi 13 janvier, les usagers peuvent circuler normalement dans les métros, bus, RER et tramways parisiens. La CGT avait pourtant appelé "l'ensemble du personnel, de toutes catégories et dans l'ensemble des services" de la RATP à se mobiliser en cette journée des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires. Si le trafic est normal sur les rails, une manifestation commence à 14 heures devant le site de Val-de-Fontenay dans le Val-de-Marne où se dérouleront les négociations entre les représentants du personnel et la direction de la RATP.

Si les usagers des transports en commun parisiens peuvent souffler ce vendredi 13 janvier, qu'ils ne se réjouissent pas trop vite ! Les syndicats de la RATP (et cette fois-ci pas la CGT en cavalier seul comme ce vendredi) ont rejoint la mobilisation nationale du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites. Une journée noire sans métro, RER ou bus s'annonce, même si les prévisions de trafic n'ont pas encore été communiquées.

En effet, les syndicats de la RATP, tout comme de la SNCF, prévoient une "grève puissante" le jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. Faut-il s'attendre à un revival des grèves perlées de 2019 qui avaient bloqué les rails français durant deux mois ? L'histoire pourrait se répéter. Tous les syndicats de la RATP qui sont la CGT, FO, Unsa et CFE-CGC, ont en effet fait savoir qu'ils étaient prêts à défendre les 40 000 salariés concernés, qui sont soumis jusqu'à présent à un régime spécial de retraite.

Comment connaître les perturbations de la RATP ?

Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel le jeudi 19 janvier 2023 (avec les stations éventuellement fermées), il faudra consulter l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pourrez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains de banlieue (transiliens ou RER) en temps réel, il faudra consulter le site du Transilien.