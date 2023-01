"Grève RATP : "Zéro transport" pour la CGT ce jeudi 19 janvier"

GREVE RATP. Les syndicats de la RATP se joignent à la mobilisation nationale du jeudi 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites. Métro, RER, tramways ou bus parisiens risquent de fortes perturbations. Ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 17h08] Jeudi 19 janvier 2023 sera une journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites et le secteur des transports risque de connaître de fortes perturbations. Les syndicats (CGT, FO, Unsa et CFE-CGC) de la RATP ont annoncé qu'ils étaient "prêts" à suivre ce mouvement de grève générale, rejoignant la grogne de l'intersyndicale de la SNCF qui se dit prête à "une grève puissante". "On s'attend à une forte mobilisation des salariés. Notre objectif est d'atteindre le 'zéro transport' mais on ne sait pas si on y arrivera", a d'ores et déjà annoncé la CGT-RATP à nos confrères du Figaro.

Il faut savoir que la CGT-RATP représente 35% des salariés de la Régie Autonome des Transports Parisiens et que les autres syndicats de la RATP (FO, Unsa et CFE-CGC) se joignent au mouvement. L'intersyndicale a en effet fait savoir qu'ils étaient prêts à défendre les 40 000 salariés concernés, qui sont soumis jusqu'à présent à un régime spécial de retraite. Faut-il s'attendre à un revival des grèves perlées de 2019 qui avaient bloqué les rails français durant près de deux mois ? "Je ne peux pas savoir quel sera l'impact de ce mouvement social. On sera en mesure d'en évaluer l'impact sur le service à partir du mardi [17 janvier]", a déclaré le PDG de la RATP Jean Castex ce vendredi.

Comment connaître les perturbations de la RATP du jeudi 19 janvier 2023 ?

Les perturbations de trafic de la grève du jeudi 19 janvier ne sont pas encore annoncées à la RATP et elles le seront entre 24 et 48 heures avant. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel le jeudi 19 janvier 2023 (avec les stations éventuellement fermées), il faudra consulter l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pourrez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains de banlieue (transiliens ou RER) en temps réel, il faudra consulter le site du Transilien.