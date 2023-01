Grève SNCF : une grève illimitée contre la réforme des retraites ?

La grève du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites pourrait bien paralyser les rails plus d'une journée, si les syndicats de cheminots décident de reconduire le mouvement.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 17h36] La journée de grève du 19 janvier sera déterminante pour décider de la suite à donner au mouvement de grève contre la réforme des retraites au sein de la SNCF. "Nous nous déterminerons en fonction de l'ampleur de la mobilisation", a ainsi déclaré Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire, selon des propos rapportés par BFMTV. Les syndicalistes semblent en tout cas prêts à se mobiliser sur de longues durées. "Je suis prêt à faire 60 jours de grève pour mettre à bas cette réforme injuste", a ainsi déclaré Matthieu Bolle-Reddat, secrétaire général de la CGT Cheminots de Versailles, sur le plateau de la chaîne d'information en continu.

Le préavis de grève court du mercredi 18 janvier 2023 à 19 heures au vendredi 20 janvier 2023 à 8 heures. Si l'objectif est "bien sûr" celui d'"un zéro transport" pour cette journée de grève de jeudi 19 janvier, selon Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT-Cheminots, la suite donnée à la grève dépendra de son impact. "Je pense qu'il faudra attendre la journée (de jeudi) pour avoir un avant-goût de la suite" a confié à BFM Business un membre du collectif des conducteurs. "Nous nous déterminerons en fonction de l'ampleur de la mobilisation" a confirmé Didier Mathis de l'Unsa-Ferroviaire sur BFMTV.

En Île-de-France, le trafic des transports en commun gérés par la RATP (bus, métro, RER, tramways) sera également perturbé. De plus, la grève ne se limite pas au ferroviaire : elle s'étend aux compagnies aériennes, dont Air France, et aux contrôleurs aériens. Les hôpitaux et la fonction publique seront également en grève ce jeudi 19 janvier 2023.

Comment connaître les perturbations de la SNCF du jeudi 19 janvier 2023 ?

Les perturbations de trafic de la grève du jeudi 19 janvier ne sont pas encore annoncées à la SNCF et elles le seront entre 24 et 48 heures avant. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.