"Grève RATP : les prévisions du jeudi 19 janvier, et après ?"

GREVE RATP. Ce jeudi 19 janvier 2023, le trafic des métros, bus, tram et RER sera fortement perturbé en Île-de-France en raison d'une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La RATP envisage-t-elle une grève reconductible ? Ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 17 janvier 2023 à 18h37] Les syndicats de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC et Unsa) ont appelé à une journée de grève contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier 2023, souhaitant qu'elle "donne le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée". En effet, le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé, ce qui représente 93% des effectifs. Conséquence, la journée du 19 janvier 2023 sera noire sur le réseau francilien, avec des métros et RER très perturbés, dont 3 lignes totalement à l'arrêt. Le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune invite les usagers au "télétravail quand c'est possible" en ce "jeudi de galère". Découvrez dans le détail les prévisions de trafic dans notre article ci-dessous :

Doit-on s'attendre à une grève illimitée dans les transports franciliens, comme celle qui avait paralysé les rails durant deux mois il y a 3 ans, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites ? Pour rappel, en 2019, 11 lignes de métro avaient été fermées et un train sur dix circulait en moyenne sur les autres lignes ! Si la CGT, syndicat majoritaire représentant 35% des salariés de la Régie autonome des transports parisiens, appelle les agents de la RATP à faire grève uniquement ce jeudi 19 janvier, tous les syndicats se réuniront après ce premier acte de grève pour donner suite ou non à la mobilisation. En 2023, "la mobilisation des agents est plus compliquée qu'en 2019. L'attaque est moins frontale", a cependant nuancé le secrétaire fédéral FO transports, Jean-Christophe Delprat, auprès du Parisien lundi.