"Grève SNCF : quelles alternatives pour partir quand même ce jeudi 19 janvier ?"

GREVE SNCF. Ce jeudi 19 janvier 2023, le mouvement de grève de la SNCF bouleverse les départs en week-end prolongé des usagers. TGV, Intercités et TER sont extrêmement perturbés. Il existe des solutions pour partir quand même !

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 16h00] Une grève à la SNCF, à l'appel des quatre principales organisations syndicales CGT, UNSA, SUD-Rail, CFDT, va frapper fort ce jeudi 19 janvier 2023. Tous les trains (petite, moyenne ou grande distance) gérés par la SNCF sont concernés. En cause ? La réforme des retraites. Le mouvement de grève commence dès ce soir à 19 heures et jusqu'à vendredi à 8 heures du matin sur tout le réseau SNCF. Rappelons également que les transports franciliens sont également perturbés avec la RATP qui se joint à la mobilisation. Mais comment faire pour partir quand même ? Sachez tout d'abord que les personnes concernées par l'annulation de leur TGV ou Intercités bénéficient d'un échange ou d'un remboursement sans frais. Si partir vendredi ne vous pose pas de problèmes, alors foncez !

Ensuite, des solutions de repli existent par le rail ou par la route. Par le train : avec la compagnie italienne Trenitalia installée en France depuis un an (qui n'est pas en grève ce jeudi), qui dessert les liaisons comme Paris-Lyon (5 allers-retours) Chambéry et Modane. Elle constitue une bonne alternative aux TGV inOui ou Ouigo, même si le prix du billet est moins avantageux. Par la route : le trajet sera moins onéreux avec le covoiturage ! La plateforme française BlaBlaCar permet à un conducteur de partager ses frais d'essence et de péages avec d'autres voyageurs laissés à quai ! Enfin, pour ceux qui ont de la patience, l'autocar avec Flixbus ou BlaBlaCar Bus vous permettra de rejoindre Paris à Lille en 3 heures, Paris à Lyon ou Paris à Bordeaux en 6 heures... Enfin, la location de voitures, plus onéreuse, est encore une autre alternative au train. Saviez- vous que, d'après le Figaro, les sites de location de voiture low cost DriiveMe et Hiflow Rent proposent des locations en aller simple à seulement 1 € ?