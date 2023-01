Grève du 19 janvier dans les RER : A, B, C, D... Le trafic en direct ligne par ligne

GREVE RER 19 JANVIER. Le trafic est très fortement perturbé ce jeudi 19 janvier sur les lignes de RER parisiennes, qu'elles soient gérées par la RATP et la SNCF. Voici le trafic ligne par ligne.

Galère en vue ce jeudi pour les usagers des lignes de RER à Paris et en Ile de France. Le mouvement de grève lancé ce 19 janvier 2023 pour protester contre la réforme des retraites a de fortes conséquences sur le trafic des lignes A à E. Le trafic sera par ailleurs très différent en fonction des heures de pointe et heures creuses, par exemple sur le RER A avec un train sur 2 aux heures de pointe mais seulement un train sur 4 aux heures creuses.

Quel trafic sur la ligne A du RER avec la grève ce 19 janvier ?

Sur la ligne A, l'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture et le trafic annoncé est de un train sur 2 aux heures de pointe et un sur quatre aux heures creuses. Le premier départ a eu lieu à 5h35, le dernier passage à Châtelet est prévu pour 21 heures ce jeudi. Vous pouvez retrouver ci-dessous le fil info en direct du RER A.

Quel trafic sur la ligne B du RER ce jeudi 19 janvier avec la grève ?

Le trafic sera également fortement perturbé sur la ligne B du RER avec une interconnexion suspendue à Gare du Nord et un trafic réduit.

Les prévisions annonçaient ainsi un train sur 3 toute la journée sur l'axe Gare du Nord-Mitry Claye-Aéroport Charles de Gaulle 2, jusqu'à 22h45.

Sur l'axe Gare du Nord, Saint-Rémy les Chevreuse, Robinson, prévoir 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses jusqu'à 22h45.

Vous pouvez retrouver ci-dessous les infos trafic en direct.

Quel trafic sur la ligne C du RER ce jeudi 19 janvier ?

La grève à la SNCF, qui gère cette ligne, touche aussi le trafic sur la ligne C du RER avec un trafic uniquement entre 6h et 9h et de 16h à 20h entre les stations suivantes :

Paris Austerlitz et Juvisy

Paris Austerlitz et Massy Palaiseau

Paris Austerlitz et Dourdan,- Paris Austerlitz et Saint-Martin d'Etampes.

Quel trafic sur la ligne D du RER ce jeudi 19 janvier ?

La ligne D voit son trafic être particulièrement touché par ce mouvement de grève avec un trafic très fortement perturbé ce jeudi 19 janvier.

3 trains par heure entre Goussainville et Châtelet les Halles de 6h à 10h et de 16h à 21h,

2 trains par heure entre Paris gare de Lyon et Melun de 6h à 10h et de 16h à 21h,

2 trains par heure entre Paris gare de Lyon et Corbeil Essonnes via Evry Courcouronnes de 16h à 21h.

Vous pouvez retrouver le trafic en direct ici :

Attention, Aucun train entre Goussainville et Creil, entre Juvisy et Malesherbes et entre Juvisy et Melun via Ris Orangis.