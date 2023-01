"Grève RATP : une nouvelle date de grève ce mois de janvier 2023 ?"

GREVE RATP. Le trafic RATP a été très perturbé ce jeudi 19 janvier, en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites. Si le trafic est revenu à la normale ce vendredi, de nouvelles dates de grève devraient intervenir dans les prochains jours.

[Mis à jour le 20 janvier 2023 à 9h51] Retour à la normale ce vendredi 20 janvier sur le réseau RATP parisien, après la journée noire de jeudi où trois lignes de métro étaient totalement à l'arrêt et dix autres circulaient uniquement aux heures de pointe. Certains usagers venant de banlieue parisienne vont néanmoins rencontrer des difficultés en raison de perturbations sur le trafic SNCF. La SNCF prévoit ainsi un train sur deux en circulation pour le RER C, deux sur trois sur les lignes D, H, N et U des Transiliens, et 90% du trafic habituel sur la ligne E. Le trafic est cependant revenu à la normale sur les lignes A, B, J, K, L, P et R des Transiliens. La SNCF a expliqué que ces perturbations résultaient de "mouvements sociaux locaux".

Se pose à présent la question de la suite du mouvement à la RATP. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU) a appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier prochain, mais également à de nouvelles grèves "aux alentours du 23 janvier", selon les informations de BFMTV. Les syndicats de la RATP n'ont pour l'instant pas réagi à ces appels de l'intersyndicale, mais ils réfléchissent déjà à la manière de poursuivre le mouvement de grève. "Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'on sent la colère. Et si on entre dans une grève illimitée, cela pourra être compliqué pour le gouvernement. Il appartiendra aux salariés de le décider", a indiqué une source syndicale FO au Parisien.