Grève SNCF & RATP : encore des perturbations ce mercredi 1er février ?

Si la seconde journée de grève contre la réforme des retraites dans les transports se termine demain à la reprise du service, du côté des trains de la SNCF, des perturbations sont encore à prévoir ce mercredi 1er février.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 10h20] Ce mardi 31 janvier, pour la seconde journée de grève interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites, la direction de la SNCF fait état d'une journée noire sur le rail français. Tous les trains (petite, moyenne ou grande distance) gérés par la SNCF et la RATP, sont extrêmement perturbés et demain, mercredi 1er février 2023, des perturbations locales pourraient encore être annoncées sur les Transiliens et RER d'Île-de-France, comme ce fut le cas lors de la précédente journée de grève du 19 janvier.

Si pour l'heure, le préavis de grève court jusqu'à "mercredi 1er février à 6 heures", selon le site officiel de la SNCF, la rédaction de Linternaute.com a pu constater que des TGV étaient encore supprimés au-delà de cet horaire demain, à l'image du TGV Lyon-Paris du 1er février 2023 :

Les voyageurs qui doivent prendre un TGV ou un Intercités ce mercredi 1er février ont, heureusement, déjà été informés par l'annulation ou le maintien de leur train par mail ou SMS, afin d'échanger leur billet sans frais ou être remboursé intégralement.

Du côté de la RATP, le trafic devrait revenir à la normale ce mercredi 1er février 2023, même si les syndicats se rassemblent ce mardi soir pour convenir d'une reconduction ou non, qui s'annonce plutôt pour la semaine prochaine.