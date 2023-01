Grève SNCF : de nouvelles dates annoncées en février 2023 ?

GREVE SNCF. Alors que la mobilisation du 31 janvier 2023 contre la réforme des retraites touche à sa fin, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours dans les transports de la SNCF ?

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 15h24] Après la grosse journée de mobilisation de ce mardi 31 janvier, les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail pensent déjà à la suite du mouvement et ont prévu de se réunir ce mardi soir pour trancher et annoncer le cap à suivre. Déterminés à ce que le gouvernement recule au moins sur le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisations, ces syndicats ont déjà promis "de mettre en débat l'intensification de l'action par deux jours consécutifs de grève" qui tombent la semaine prochaine, les mardi 7 et mercredi 8 février 2023. "Et, faute de retrait du texte, d'envisager la grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février".

Quand tombe la prochaine grève SNCF contre la réforme des retraites ?

Les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail ont prévenu qu'une reconduction de la grève était déjà envisagée les mardi 7 et mercredi 8 février 2023, afin "d'élever le rapport de force", soit pendant les vacances scolaires de la zone A qui tombent ce samedi 4 février et juste avant les départs en vacances de février pour la zone B le samedi 11 février !

"Des fois, mieux vaut ne pas avoir son train pour partir en vacances, mais avoir la possibilité de partir à la retraite à 62 ans, voir certains 60 ans, plutôt qu'avoir son train et finalement être obligé de travailler jusqu'à 64 ans, ce que les Français ne veulent pas et les Français sont intelligents, ils ne tombent pas dans le panneau de la division", avait annoncé à BFM TV le délégué syndical Sud-rail Fabien Villedieu à la question d'envisager de prolonger la grève pendant les vacances d'hiver.

Se dirige-t-on vers une grève illimitée à la SNCF ?

S'apprête-t-on à revivre décembre 2019 ? Souvenez-vous, la SNCF et la RATP avaient, à l'époque, lancé une grève illimitée contre... la réforme des retraites. "Nous nous déterminerons en fonction de l'ampleur de la mobilisation", avait prévenu Didier Mathis de l'Unsa-Ferroviaire sur BFMTV. Si pour l'heure, une grève illimitée ne semble pas encore à l'ordre du jour, certains syndicats ont prévenu que l'option pourrait être envisagée.