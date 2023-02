Grève SNCF : se dirige-t-on vers une grève illimitée ?

GREVE SNCF. Après les dates de grève des 7 et 8 février, la CGT-Cheminots et SUD-Rail ont déjà appelé à la reconduction du mouvement "dès la mi-février".

[Mis à jour le 2 février 2023 à 12h18] Après deux mobilisations contre la réforme des retraites très suivies, la CGT-Cheminots et SUD-Rail ont appelé les agents de la SNCF à cesser le travail les mardi 7 et mercredi 8 février 2023, avant un préavis reconductible "dès la mi-février", pendant les vacances scolaires. Avec un gouvernement qui ne semble pas prêt à reculer, s'apprête-t-on à revivre décembre 2019 ? Souvenez-vous, la SNCF et la RATP avaient, à l'époque, lancé une grève illimitée contre cette même réforme des retraites qui avait été avortée en raison du Covid.

Samedi 11 février, qui sera la quatrième journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle, pourrait marquer le début d'une grève reconductible à la SNCF, même si la question est encore en suspens pour les cheminots. En effet, la CGT a déjà prévenu que si la mobilisation ne faiblissait pas, elle proposerait une grève reconductible par période de 24 heures dès la mi-février. Un avis qui n'est pour le moment partagé par les syndicats Unsa Ferroviaire et CFDT-Cheminots.