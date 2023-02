Chandeleur : une recette de crêpe simple et ultra rapide !

Alors que la Chandeleur est fêtée ce jeudi 2 février, vous êtes à la recherche d'une recette de pâte à crêpes à la fois simple, rapide et savoureuse ? Cet article est fait pour vous !

Ce mardi 2 février, c'est la Chandeleur et les gourmands ne manquent cette date pour rien au monde ! Si cette fête est de tradition chrétienne, elle pour beaucoup l'occasion de manger des crêpes. Farine, œufs, lait et beurre : après avoir réuni les ingrédients de base, il est temps de passer en cuisine. Connaissez-vous la véritable recette des crêpes de la Chandeleur ? Si chacun rajoute son ingrédient secret (quelques gouttes de bière, de la fleur d'oranger ou de la cannelle), les gestes principaux sont les mêmes pour tous et assurent un goûter réussi.