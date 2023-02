Grève SNCF : vers une grève illimitée en février ?

GREVE SNCF. Ce mardi 7 février, TGV, TER et RER subissent à nouveau des perturbations en raison d'un troisième acte de grève contre la réforme des retraites. Les syndicats de la SNCF ne ferment pas la porte à la possibilité d'une grève illimitée. Mais quand ?

[Mis à jour le 6 février 2023 à 19h59] Alors qu'une troisième journée de grève contre la réforme des retraites a lieu ce mardi 7 février 2023, l'idée d'une grève illimitée à la SNCF est déjà dans tous les esprits. Après deux mobilisations contre la réforme des retraites très suivies, la CGT-Cheminots et SUD-Rail ont appelé les agents de la SNCF à cesser le travail les mardi 7 et mercredi 8 février 2023, avant un préavis reconductible "dès la mi-février", pendant les vacances scolaires. S'apprête-t-on à revivre décembre 2019 ? Souvenez-vous, la SNCF et la RATP avaient, à l'époque, lancé une grève illimitée contre cette même réforme des retraites qui avait été avortée en raison du Covid.

Si le gouvernement ne recule toujours pas après la quatrième journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle du samedi 11 février à laquelle les syndicats de la SNCF n'ont pourtant pas appelé à faire grève, il se peut que le premier syndicat de la SNCF, la CGT-Cheminots, propose une grève reconductible par période de 24 heures.

Pour SUD-Rail, son secrétaire fédéral Erik Meyer reste "persuadé" qu'une grève reconductible "fera plier ce gouvernement". Un avis qui n'est pour le moment pas partagé par les syndicats Unsa Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Si la mobilisation des agents ne faiblit pas cette semaine, les usagers pourraient potentiellement revivre le calvaire de décembre 2019 ou tout du moins se retrouver confrontés à d'autres événements de la sorte.