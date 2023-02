Grève SNCF : des perturbations ce mercredi 8 février ?

La CGT-Cheminots, premier syndicat à la SNCF, suivi par SUD Rail, poursuit le mouvement de grève ce mercredi 8 février à la SNCF. A quoi faut-il s'attendre en terme de perturbations ?

La CGT Cheminots et SUD-Rail maintiennent leur appel à la grève au lendemain de ce mardi 7 février, soit ce mercredi 8 février, sans être suivis par l'Unsa Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, qui s'en tiennent à l'appel des huit principaux syndicats français. Via un communiqué de la CGT Cheminots publié au lendemain de la seconde journée d'action du 31 janvier, le premier syndicat de la SNCF avait en effet appelé "les cheminots de tous collèges, toutes fonctions, tous statuts à poursuivre la mobilisation, par la grève, les 7 et 8 février 2023".

Si SUD-Rail s'est également prononcé en faveur de ces deux journées de grève consécutives, l'Unsa et la CFDT ne les ont pas suivis. Il est donc, pour le moment, difficile d'estimer à quel point le mouvement de grève sera suivi à la SNCF ce mercredi 8 février, car pour l'heure, les prévisions de trafic ne sont pas annoncées, mais le seront au plus tard ce mardi soir.

Comment connaître les perturbations de la SNCF en temps réel ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.