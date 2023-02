Grève RATP : à quelle heure ferment les lignes de métro ce mardi 7 à Paris ?

Ce mardi 7 février, les lignes du métro parisien sont fortement perturbées en raison d'une journée de grève contre la réforme des retraites. Certaines lignes voient leurs horaires raccourcis ce soir. Lesquelles sont-elles ?

[Mis à jour le 7 février 2023 à 16h55] En raison d'une nouvelle journée d'action à Paris contre la réforme des retraites ce mardi 7 février 2023, les lignes du métro parisien voient leur trafic fortement perturbé. Par conséquent, de nombreuses lignes circulent uniquement aux heures de pointe là où d'autres voient leur service continu raccourci ce soir.

Les lignes 1, 4 et 14, automatiques ou semi-automatiques, sont les seules lignes à finir leur service au plus tard, tout comme les lignes 2, 7 et 7 bis. Par ailleurs, de nombreuses stations de métro ferment leurs portes plus tôt ou sont complètement fermées depuis le début de la journée (consulter notre papier sur les stations de métro fermées). Voici l'état des lieux des fermetures de ligne ce mardi soir dans le métro parisien :