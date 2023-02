Grève SNCF : faut-il s'attendre à des perturbations ce samedi 11 février ?

Ce samedi 11 février 2023, les TGV, Ouigo, Intercités, TER, Transilien et RER circuleront normalement. Les syndicats de la SNCF n'ont pas appelé à la grève en cette quatrième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, afin de ne pas gâcher les vacances scolaires.

[Mis à jour le 10 février 2023 à 12h47] Les syndicats représentatifs de la SNCF ont annoncé lundi qu'ils n'appelaient pas à la grève en ce 4e acte de mobilisation contre la réforme des retraites qui a lieu samedi, alors que jusqu'à présent, cette date faisait débat.

Le syndicat Unsa Ferroviaire souhaite un simple "appel à la mobilisation, pas à la grève" le samedi 11 février, notamment pour éviter les critiques sur cette date symbolique de départs en vacances d'hiver pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg).

Un avis qui a été partagé par SUD-Rail : "On a mis en débat la possibilité de ne pas avoir un appel à la grève sur cette journée et d'avoir un simple appel à manifestation", a annoncé le secrétaire fédéral du syndicat Erik Meyer à l'AFP. "On ne veut pas bloquer le chassé-croisé des vacances", avait-il ajouté.

Comment connaître les perturbations de la SNCF en temps réel ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.