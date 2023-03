Grève RATP : la liste des stations de métro fermées ce mardi 7 mars

GREVE RATP. Ce mardi 7 mars 2023, de nombreuses stations de métro sont fermées sur les lignes du métro parisien en raison d'une mobilisation des agents de la RATP contre la réforme des retraites. Découvrez la liste.

Un 6e acte de grève à la RATP contre la réforme des retraites paralyse les transports franciliens toute la journée du mardi 7 mars 2023. Les métros sont extrêmement perturbés, avec de nombreuses lignes ouvertes uniquement aux heures de pointe et la majorité des stations fermées. Les RER ne sont pas non plus épargnés et le réseau de surface (bus et tramways) rencontre également des perturbations, mais dans une moindre mesure. Retrouvez ici toutes les perturbations et ci-dessous la liste des stations de métro fermées en détail :