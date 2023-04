Astéroïde ou vaisseau extraterrestre, qui a découvert Oumuamua ?

Sept visiteurs interstellaires par an

Et si des objets interstellaires nous rendaient discrètement visite chaque année ? C'est ce qu'affirme une équipe internationale de chercheurs qui suppose que sept visiteurs interstellaires ressemblant à Oumuamua traverseraient le système solaire chaque année.D'après le magazine Science et Avenir qui reprend les résultats de l'étude, la moitié de ces objets seraient plus rapides encore qu'Oumuamua et fileraient à plus de 40 kilomètres par seconde. Les télescopes de dernière génération devraient nous en apprendre plus sur ces voyageurs cosmiques.