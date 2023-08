Où se trouve exactement le centre de la France ? 8 communes le prétendent et 2 ont raison !

Plusieurs villages du Berry prétendent être situés au centre géographique de la France. Mais dans cette guerre des communes, qui a raison ?

N'en déplaise aux Parisiens qui aiment se croire au centre de la France, ce sont pas moins de huit villages dans le Berry, une province historique de la France de l'Ancien Régime, qui revendiquent leur statut de centre géographique de l'Hexagone. Comment expliquer cela ? Etant donné que notre territoire a été modifié au fil du temps, le centre névralgique de la France a été calculé à chaque fois différemment.

En effet, quand certains calculs prennent en compte le territoire français dans son ensemble avec les DOM-TOM, d'autres se contentent de la France métropolitaine incluant la Corse, ou seulement de la France continentale excluant la Corse, sans parler des calculs qui prennent en compte le volume des montagnes, des lacs ou des étangs. Découvrez la liste des 8 prétendants au titre ci-dessous :

Bruère-Allichamps dans le Cher serait le centre de la France selon les calculs du géographe Adolphe Joanne (1813-1881), sur la base du méridien de Paris, mais ne tient pas compte de la Corse.

serait le centre de la France selon les calculs du géographe Adolphe Joanne (1813-1881), sur la base du méridien de Paris, mais ne tient pas compte de la Corse. Saint-Amand-Montrond dans le Cher , est le centre selon un calcul réalisé à partir des points les plus au sud, nord, ouest et est de la France continentale à la fin du XIX e siècle.

, est le centre selon un calcul réalisé à partir des points les plus au sud, nord, ouest et est de la France continentale à la fin du XIX siècle. Farges-Allichamps dans le Cher est auto-proclamé centre via son aire de repos Centre de la France de l'autoroute A71.

est auto-proclamé centre via son aire de repos de l'autoroute A71. Saulzais-le-Potier dans le Cher a érigé une stèle en 1968, surmontée d'un drapeau et qui contient une lettre plastifiée affirmant que le village est le centre névralgique du pays, selon le calcul de l'abbé Moreux.

a érigé une stèle en 1968, surmontée d'un drapeau et qui contient une lettre plastifiée affirmant que le village est le centre névralgique du pays, selon le calcul de l'abbé Moreux. Vesdun dans le Cher serait le centre de la France selon la méthode qui consiste à fixer un centre pour chaque commune (sans la Corse) puis à déterminer le barycentre des 36 500 centres trouvés, associés d'un coefficient égal à la superficie de la commune. Ce calcul a ensuite été vérifié par l'IGN en 1993, en prenant en compte la courbure de la Terre, toujours sans la Corse.

serait le centre de la France selon la méthode qui consiste à fixer un centre pour chaque commune (sans la Corse) puis à déterminer le barycentre des 36 500 centres trouvés, associés d'un coefficient égal à la superficie de la commune. Ce calcul a ensuite été vérifié par l'IGN en 1993, en prenant en compte la courbure de la Terre, toujours sans la Corse. Chazemais dans l'Allier a été désigné centre de la France par le premier calcul de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

a été désigné centre de la France par le premier calcul de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Nassigny dans l'Allier bénéficie d'un calcul effectué par l'IGN en 1993, en prenant en compte la courbure de la Terre et en incluant la Corse.

bénéficie d'un calcul effectué par l'IGN en 1993, en prenant en compte la courbure de la Terre et en incluant la Corse. Huriel dans l'Allier est cité comme centre de la France en tant que chef-lieu du canton où figurent Chazemais et Nassigny, et dont la commune de Vesdun est limitrophe.

Alors qui a raison ? La plus ancienne mention de centre de la France se trouve à Bruère-Allichamps dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. En atteste une borne romaine du IIIe siècle qui trône au centre de la commune, installée par le duc de Béthune-Charost en 1799, où un texte indique que "la tradition désigne ce monument comme le centre de la France". Cette affirmation a été vérifiée en 1869 par le géographe Adolphe Joanne. En 1976, ce centre de la France apparaît même au cinéma dans la scène d'ouverture de L'Argent de poche de François Truffaut (1976). Mais plusieurs communes arguent que les frontières ont depuis évolué, et elles n'ont pas tord.

C'est finalement l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) qui va trancher en 1993. Si on inclue la Corse, le centre de la France se trouve donc à Nassigny dans l'Allier. Si on exclut l'île de Beauté, Vesdun dans le Cher est l'heureux élu.