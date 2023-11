Espace : les deux étages de la fusée Starship ont explosé après leur séparation

La fusée de l'entreprise SpaceX a réussi son décollage mais ses deux étages ont par la suite explosé. C'était le deuxième vol test pour Starship.

Un succès en demi-teinte pour la fusée Starship, samedi 18 novembre. Après un décollage réussi depuis le Texas, les deux étages de la fusée ont explosé, peu de temps après leur séparation, qui était quant à elle réussie. L'annonce a été faite en direct, depuis le flux vidéo mis en place pour suivre ce second lancement. Cette fusée, créée par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, est la plus puissante jamais inventée. Selon SpaceX, l'étage de propulsion et le vaisseau ont connu un "désassemblage rapide non-planifié". La fusée de 120 mètres de haut avait décollé autour de 13 heures depuis la base de SpaceX à Boca Chica. Starship devait faire "un tour presque complet de la Terre" avant d'amerrir dans le Pacifique près d'Hawaï, soit le même programme que le premier vol d'avril.

Une fusée pour retourner sur la Lune

C'était le deuxième vol test pour cette fusée, qui avait connu une immense explosion lors de son premier vol test en avril dernier, bien avant la séparation des deux étages. L'entreprise a donc progressé, ce samedi 18 novembre, raison pour laquelle le patron de la Nasa a tenu à féliciter SpaceX pour les progrès réalisés. Ce deuxième vol était très important pour la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune à partir de 2025. L'entreprise SpaceX espère que sa fusée aidera un jour à coloniser Mars. L'entreprise s'est quant à elle félicitée sur X (ex-Twitter) : un "second test en vol intégré passionnant". "Le vaisseau spatial a décollé avec succès grâce à la puissance des 33 moteurs Raptor du Super Heavy Booster et a réussi à franchir la séparation des étages", a justifié l'entreprise.