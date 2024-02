Ce sont les 10 villes de France où il pleut le plus, la première n'est pas en Bretagne

Bayonne, ville la plus pluvieuse de France en 2023

Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, arrive en tête du classement 2023 des villes françaises les plus arrosées avec une moyenne annuelle de 1 737 millimètres de précipitations, selon notre classement des villes françaises de plus de 50 000 habitants les plus pluvieuses. C'est confirmé : la région la plus humide de France est désormais le Pays basque !