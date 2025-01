Cette immense star habite dans les hauteurs de cette ville, se trouve-t-elle près de chez vous ?

George et Amal Clooney au domaine du Canadel à Brignoles

George et Amal Clooney et leurs jumeaux bilingues anglais-français vivent à Brignoles dans le Var depuis 2024. Ils ont acheté le domaine de Canadel, une bâtisse du XVIIIe siècle de 900 m² et 170 hectares de terrain.