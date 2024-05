Pont de l'Ascension : le beau temps va-t-il perdurer ?

Si le jeudi de l'Ascension est estival partout en France, la chaleur et le soleil devraient disparaître après le pont de l'Ascension...

Cela ne vous a probablement pas échappé : le soleil et la chaleur ont refait leur apparition ce jeudi de l'Ascension, partout en France, après une longue période de temps maussade, avec des températures au-dessous des normales de saison. Comme le rappelle Meteo Consult, le mois d'avril a vu un déficit de - 7% d'ensoleillement à l'échelle nationale, avec même 15 à 30% de déficit sur la moitié nord. Ce jeudi 9 mai après-midi en revanche, le mercure va monter à 25°C dans le sud-ouest du pays et même dans le Finistère ! Vendredi 10 mai sera également une belle journée sur le pays, avec toujours les températures les plus douces dans le sud-ouest. Même programme pour samedi 11 et dimanche 12 mai, avec des températures s'approchant des 30°C sur la côte sud-ouest, selon les prévisions de Ta Météo.

Capture écran du dimanche 12 mai après-midi © Météo France

Il faut bien en profiter, car le retour du soleil sera éphémère, juste le temps du pont de l'Ascension ! Dès dimanche, tout fout le camp : le temps sera à nouveau instable et orageux, avec une faiblesse anticyclonique. Résultat : la semaine du 13 au 19 mai sera pluvieuse et plus fraîche... Il n'y aura plus de soleil à l'horizon mise à part sur la Côte d'Azur et la Corse. Les maximales atteindront à peine 20 degrés l'après-midi.

Capture écran du jeudi 16 mai matin © Météo France

Des vagues d'orage successives sont par ailleurs prévues du sud-ouest au nord-est, ainsi que des fortes précipitations et un nouveau risque de grêle. Et cette tendance orageuse se poursuivra même la semaine du 20 au 26 mai ! Seuls le sud-est et la Méditerranée seront encore une fois écartés...