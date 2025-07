Village préféré des Français : on a déniché le grand favori, même les Anglais l'adorent

C'est le grand favori pour le titre de "village préféré des Français", avant la diffusion de l'émission ce soir.

L'émission "Le village préféré des Français" est diffusé ce soir sur France 3. 14 villages sont en compétition et rêvent de décrocher le précieux prix, créé en 2012. Parmi les concurrents en lice, on retrouve un village des DOM-TOM, Grand'Rivière en Martinique, un village corse Calcatoggio et des localités des quatre coins de l'Hexagone.

Mais à y regarder de plus près le palmarès, certaines tendances permettent de donner le grand favori... D'autant qu'il a déjà été mis en évidence cette année dans un tout autre palmarès, celui du prestigieux quotidien anglais The Telegraph ! Ce village, c'est Sierck-les-Bains dans le Grand Est. Moins connu que d'autres localités voisines, notamment alsaciennes, il a séduit cette année le quotidien anglais qui l'a cité parmi les destinations méconnues à visiter.

Le guide anglais a visiblement été séduit, citant de "superbes paysages de rivières qui serpentent jusqu'à de magnifiques villages (Rodemack, Sierck-les-Bains) dont le passé trouble offre un présent pittoresque. S'ils étaient en Provence, ils seraient bondés et on se marcherait dessus. Mais ce n'est pas le cas."

Dans les méandres de la Moselle et protégé par les hauteurs du "Pays des Trois Frontières", il possède un riche héritage médiéval. Le Château des Ducs de Lorraine, la Porte Neuve ou la Tour Saint-Nicolas témoignent de ce passé fortifié. Chaque lieu, de la Tour des Sorcières au château de Rudlingen, raconte une histoire que les téléspectateurs de France Télévisions s'apprêtent à découvrir.

Fort de ces atouts, Sierck-les-Bains apparaît donc comme un sérieux prétendant au titre de "Village préféré des Français 2025". De quoi en faire le favori ? Oui, si l'on regarde un peu les statistiques... Depuis la création du concours, 4 villages du Grand Est ont déjà été couronnés. C'est bien plus que pour les autres régions de France, les Midi-Pyrénées et la Bretagne l'ayant emporté deux fois. Eguisheim en 2013, Kaysersberg en 2017, Hunspach en 2020 et Bergheim en 2022 étaient les vainqueurs. Soit tous les trois ans en moyenne... Or le dernier vainqueur dans le Grand Est remonte justement à trois ans !

Que les supporters des autres régions ne perdent toutefois pas espoir trop vite, les fans inconditionnels de l'émission auront bien noté que les 4 villages vainqueurs dans le Grand Est étaient tous des villages alsaciens... et non mosellans. Rodemack en Moselle avait d'ailleurs "échoué" ne terminant que 16e en 2012 et les autres villages mosellans précédemment choisis ont aussi tous terminé dans la deuxième partie du classement. Sierck-les-Bains stoppera-t-il la série ? Réponse ce soir sur France 3 !

Voici la liste complète des villages en compétition :