10 quartiers de Paris aux allures de village

Ce micro-quartier pavillonnaire près de la Porte de Bagnolet est composé de ruelles pavées et de maisons de ville avec jardinets habitées autrefois par des ouvriers. On accède à "La Campagne à Paris" par des escaliers dont seuls les habitants du 20e arrondissement ont le secret !
Au-dessus du parc des Buttes Chaumont dans le 19e arrondissement, ce quartier paisible et champêtre abrite un labyrinthe d'allées et d'impasses bordées de petites maisons fleuries et colorées.
La Butte Montmartre, le plus célèbre des micro-villages parisiens niché dans le 18e arrondissement, est prisée pour ses rues pavées, ses escaliers, son funiculaire, sa basilique du Sacré-Cœur, sa Maison Rose, sa place du Tertre et ses vignes.
Méconnue, cette butte discrète du 19e arrondissement, perchée à 100 mètres d'altitude, est composée de petites maisons avec jardins. La vue est imprenable sur la capitale et son Sacré-Cœur.
Cachée en plein 8e arrondissement, l'ancienne Cité Berryer (ancienne cour de marché en 1746) est devenue le Village Royal : une charmante cour aux maisonnettes et lampadaires anciens qui côtoient les enseignes de luxe. Une parenthèse chic entre la Madeleine et la place de la Concorde !
Niché dans le 13e arrondissement, ce quartier se distingue par ses ruelles pavées, ses maisons basses et ses nombreuses œuvres de street art de Miss.Tic, Seth, Philippe Beaudelocque, Jeff Aérosol, Lady Bug, Aydar, C215, Eugène Barricade ou encore Edward von Longus.
Hôtels particuliers, commerces de proximité, rues piétonnes, belles vues sur la Seine... La sérénité règne sur l'Île Saint-Louis, protégée de l'agitation parisienne dans le 4e arrondissement.
La Cité Florale du 13e arrondissement forme un triangle composé de maisons individuelles et de venelles qui portent des noms de fleurs comme la rue des Volubilis ou la rue des Glycines.
Ce quartier bourgeois du 16e arrondissement situé entre la Seine et le bois de Boulogne a conservé son esprit de village avec des rues et impasses calmes à l'ambiance bucolique, de belles villas, des bâtiments entre Art Déco et Nouveau et des places discrètes.
A l'est du 17e arrondissement, bienvenue dans le quartier-village le plus connu de Paris avec ses marchés et commerces de bouche, brasseries pittoresques, places cachées, charmantes églises ainsi que les jardins à l'anglaise de son grand square.
