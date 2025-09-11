Les 10 petites villes françaises préférées des Français

Sur la côte Fleurie, Honfleur arrive en tête du classement Holidu des petits villes françaises les plus recherchées en ligne avec 112 320 requêtes mensuelles (4e l’an dernier). Avec ses maisons charmantes qui se reflètent dans l'eau, ses galeries d'art et son patrimoine historique, c'est l'escapade idéale pour un week-end.
Nichée sur la côte méditerranéenne, Cassis, qui arrive à la 2e position des recherches en ligne avec 112 250 requêtes mensuelles en 2025, est idéale pour fuir l'agitation urbaine. On part à la découverte de son port de pêche bordé de maisons aux façades ocre, rose, orange, de ses ruelles pittoresques, de ses artisans et de ses marchés provençaux.
Deauville vient compléter le trio de tête des petites villes de France les plus populaires en 2025 avec 112 050 requêtes mensuelles. A 2h30 de Paris, la ville incarne le glamour et le chic avec ses villas historiques, ses hôtels mythiques, ses vastes plages aux cabines Art déco, ses célèbres "Planches" et son Festival du film américain.
Arrivée 4e du classement avec 111 590 requêtes mensuelles, Collioure en Occitanie fait un bond de 5 places par rapport à 2024 (9e position). Elu "Village préféré des Français" pour l'année 2024, cette petite ville pittoresque où Henri Matisse et André Derain ont fondé le fauvisme séduit avec ses ruelles escarpées, ses barques colorées et le clocher de son église les pieds dans l'eau.
Poumon vert de l'Île-de-France avec ses 25 000 hectares de forêt, Fontainebleau est aussi un condensé de l'histoire de France avec son château qui fût la résidence de 34 rois et de deux empereurs. Outre la randonnée et l'escalade, la ville propose un cadre de vie agréable avec ses marchés, ses boutiques, ses restaurants et ses événements culturels. Elle arrive 5e du classement avec 110 910 recherches par mois.
Arrivée 6e du classement avec 94 340 requêtes mensuelles, Arcachon se distingue par ses "quatre villes" : de la "ville d'été" le long du front de mer avec ses terrasses et boutiques à la "ville d'hiver" aux villas extravagantes du XIXe siècle nichées dans les pins. On découvre sa riche activité ostréicole dans sa "ville d'automne" autour du port et du marché aux poissons et son ambiance paisible dans sa "ville de printemps", résidentielle et verdoyante.
Avec son architecture moderniste d'après-guerre, Royan possède un charme unique qui la distingue des autres stations balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Ville-Jardin dotée de longues plages, de quartiers résidentiels aux villas élégantes, d'un casino et d'un port de plaisance aux nombreuses activités nautiques, elle arrive 7e du classement avec 93 310 recherches mensuelles.
Cette ville d'Occitanie est l'un des plus grands centres de pèlerinage catholique au monde avec son sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, construit autour de la grotte sacrée de Massabielle dont l'eau est considérée par les pèlerins comme une source de guérison. Lourdes permet aussi la découverte de sites naturels magiques comme le Lac de Lourdes ou les grottes de Bétharram. Elle arrive 8e du classement avec 92 480 requêtes mensuelles.
Charmante ville portuaire de Loire-Atlantique, Pornic séduit par son vieux port, sa vieille ville dotée de ruelles pavées, son château médiéval et ses quais bordés de restaurants et boutiques. On y trouve également de belles plages de sable comme Noëveillard mais aussi des criques plus intimes. Cette ville également réputée pour ses produits de la mer et ses fameuses faïences arrive 9e du classement, avec 92 330 requêtes mensuelles.
Ville médiévale des plus remarquables de Bretagne, Dinan offre un voyage dans le temps avec ses remparts impressionnants à parcourir à pied, son château du XIVe siècle et ses ruelles pavées bordées de boutiques d'artisans d'art et de maisons à colombages datant du Moyen Âge En contrebas de la vieille ville, le port de la Rance, bordé de restaurants et cafés, est une balade très agréable. Elle clôt ce top 10 avec 92 330 recherches mensuelles.
