Les 10 petites villes françaises préférées des Français

6. Arcachon, la ville des 4 saisons en Nouvelle-Aquitaine

Arrivée 6e du classement avec 94 340 requêtes mensuelles, Arcachon se distingue par ses "quatre villes" : de la "ville d'été" le long du front de mer avec ses terrasses et boutiques à la "ville d'hiver" aux villas extravagantes du XIXe siècle nichées dans les pins. On découvre sa riche activité ostréicole dans sa "ville d'automne" autour du port et du marché aux poissons et son ambiance paisible dans sa "ville de printemps", résidentielle et verdoyante.